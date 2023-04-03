https://crimea.ria.ru/20230403/smogut-li-ssha-dodavit-izrail-v-voprose-postavok-oruzhiya-ukraine-1127947940.html

Смогут ли США додавить Израиль в вопросе поставок оружия Украине

Смогут ли США додавить Израиль в вопросе поставок оружия Украине - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Смогут ли США додавить Израиль в вопросе поставок оружия Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "заболтать" вопрос поставок вооружений Украине и вопреки давлению со стороны США будет воздерживаться от... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T19:16

2023-04-03T19:16

2023-04-03T19:16

израиль

сша

украина

поставки западного оружия украине

биньямин нетаньяху

политика

мнения

александр крылов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "заболтать" вопрос поставок вооружений Украине и вопреки давлению со стороны США будет воздерживаться от активной военной помощи Киеву. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований, профессор кафедры востоковедения МГИМО Александр Крылов."США в буквальном смысле выкручивают руки Нетаньяху и склоняют его к тому, чтобы он поставлял летальное оружие Украине, а Израиль активно противится тому, чтобы это делать", – сказал эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Эксперт напомнил февральское заявление Нетаньяху о том, что Тель-Авив "изучает вопрос" предоставления Украине "других видов помощи" помимо гуманитарной, в том числе систем ПВО "Железный купол". При этом премьер отметил, что эти системы рассчитаны на небольшую территорию Израиля и не могут охватывать такие большие территории как на Украине.Кроме того, по словам Крылова, немаловажным фактором является героизация киевским режимом нацистских пособников, которые в годы Второй мировой войны уничтожили немало евреев, притом, что в Израиле до сих пор сильна историческая память.Специалист также констатировал, что на данный момент украинский режим в конфликте поддерживают не более 50% жителей Израиля, тогда как на период начала специальной военной операции таковых было порядка 80%.Власти Украины и ряда западных стран неоднократно призывали Израиль поставить Киеву вооружение, в том числе системы ПВО "Железный купол", однако официальный Тель-Авив заявлял, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей оружие.В марте издание Axios со ссылкой на неназванных израильских и украинских официальных лиц сообщило, что Израиль одобрил лицензии на экспорт для возможной продажи Украине систем противодействия беспилотникам. Однако на официальном уровне эта информация не была подтверждена.Читайте также на РИА Новости Крым:Коррупционный интернационал: кто наживается на поставках оружия УкраинеИзраиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политологПочему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение

https://crimea.ria.ru/20221130/kupol-mozhet-stat-kryshkoy-zakharova-o-plane-kieva-kupit-pvo-u-izrailya-1125620643.html

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сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, сша, украина, поставки западного оружия украине, биньямин нетаньяху, политика, мнения, александр крылов