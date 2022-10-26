https://crimea.ria.ru/20221026/izrail-mozhet-izmenit-pozitsiyu-po-postavkam-oruzhiya-kievu--politolog-1125074181.html

Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог

Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог

Израиль на данный момент отказывается поставлять Киеву вооружения, но в будущем эта ситуация может измениться, как это происходило на примере некоторых других... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-26T03:39

2022-10-26T03:39

2022-10-25T13:41

радио "спутник в крыму"

израиль

украина

в мире

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124974676_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_bb2a7e9c62b61b975ef2586060ef0ed9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Израиль на данный момент отказывается поставлять Киеву вооружения, но в будущем эта ситуация может измениться, как это происходило на примере некоторых других стран, считает политолог Андрей Никифоров.Он пояснил, что многие страны "сдвигались с, казалось бы, железобетонных позиций в отношении украинского конфликта и начинали больше в него внедряться, чем предполагали первоначально"."Не исключено, что и Израиль сдвинется, причем именно в украинскую сторону", - добавил Никифоров.Накануне президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в том, что Тель-Авив не помогает Киеву оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения.

https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html

https://crimea.ria.ru/20221018/kak-budut-dalshe-skladyvatsya-otnosheniya-rossii-i-izrailya--ekspert-1124940733.html

израиль

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, украина, в мире, мнения