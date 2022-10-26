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Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог
Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог
Израиль на данный момент отказывается поставлять Киеву вооружения, но в будущем эта ситуация может измениться, как это происходило на примере некоторых других... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-26T03:39
2022-10-25T13:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Израиль на данный момент отказывается поставлять Киеву вооружения, но в будущем эта ситуация может измениться, как это происходило на примере некоторых других стран, считает политолог Андрей Никифоров.Он пояснил, что многие страны "сдвигались с, казалось бы, железобетонных позиций в отношении украинского конфликта и начинали больше в него внедряться, чем предполагали первоначально"."Не исключено, что и Израиль сдвинется, причем именно в украинскую сторону", - добавил Никифоров.Накануне президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в том, что Тель-Авив не помогает Киеву оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения.
https://crimea.ria.ru/20221023/pochemu-izrail-otkazalsya-postavlyat-ukraine-sistemy-pvo--mnenie-1125024698.html
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израиль, украина, в мире, мнения
Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог

Политолог Никифоров не исключает, что Израиль изменит позицию по поставкам оружия Киеву

03:39 26.10.2022
 
© DANIEL LEALУкраинский военный держит противотанковое оружие "Джавелин". Фото AFP
Украинский военный держит противотанковое оружие Джавелин. Фото AFP
© DANIEL LEAL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Израиль на данный момент отказывается поставлять Киеву вооружения, но в будущем эта ситуация может измениться, как это происходило на примере некоторых других стран, считает политолог Андрей Никифоров.
"Израиль, в общем-то, не обязан (поставлять Украине оружие). Он более "отвязный" партнер Вашингтона, чем, допустим, европейские сателлиты, потому имеет право, как говорится, покочевряжиться. Но говорить о том, что в этом вопросе поставлена точка, я бы не стал. Там где поставлена точка, можно поставить еще две точки – и получится многоточие", - сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
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Почему Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО – мнение
Он пояснил, что многие страны "сдвигались с, казалось бы, железобетонных позиций в отношении украинского конфликта и начинали больше в него внедряться, чем предполагали первоначально".
"Не исключено, что и Израиль сдвинется, причем именно в украинскую сторону", - добавил Никифоров.
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18 октября, 03:36Радио "Спутник в Крыму"
Как будут дальше складываться отношения России и Израиля – эксперт
Накануне президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти Израиля в том, что Тель-Авив не помогает Киеву оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что страна продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения.
 
Радио "Спутник в Крыму"ИзраильУкраинаВ миреМнения
 
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Заголовок открываемого материала
03:39Израиль может изменить позицию по поставкам оружия Киеву – политолог
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