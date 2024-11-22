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На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году

На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году - РИА Новости Крым, 22.11.2024

На соцзащиту и занятость крымчан потратят 18 млрд рублей в 2025 году

В Крыму на соцзащиту и занятость населения в следующем году запланировано потратить свыше 18 млрд рублей. Об этом со ссылкой на председателя комитета по... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T17:46

2024-11-22T17:46

2024-11-22T17:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму на соцзащиту и занятость населения в следующем году запланировано потратить свыше 18 млрд рублей. Об этом со ссылкой на председателя комитета по соцполитике Жанну Хуторенко сообщает пресс-служба Госсовета РК.При этом 13,6 млрд рублей (74,2%) потратят на соцподдержки граждан и семей с детьми. Кроме того, увеличены расходы на выплату социального контракта малообеспеченным гражданам.По словам Хуторенко, в бюджете в полном объеме учтены мероприятия в сфере занятости (143,2 млн рублей), в том числе, чтобы безработные могли получить новое образование и открыть свой бизнес.Кроме того, на модернизацию и строительство объектов социальной сферы на 2025 год запланировано 145,5 млн рублей. В планах завершить строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест, а также отремонтировать общежитие Симферопольского пансионата для пожилых и инвалидов.С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии, сообщили ранее в СФР. Корректировка выплат коснулась порядка 90 тысяч получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы.Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей. Соответствующая поправка ранее принята Госдумой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры в Крыму могут получать надбавку за работу в сельском хозяйствеВ Крыму стало вдвое больше многодетных семейВ Крыму в этом году построили более 1 млн "квадратов" жильяПрограмму маткапитала в России хотят продлить до 2030 года

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, новости, общество, отделение социального фонда россии по республике крым, фонд социального и пенсионного страхования