https://crimea.ria.ru/20241029/programmu-matkapitala-v-rossii-khotyat-prodlit-do-2030-goda-1141419600.html

Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года

Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года

В России планируют продлить программу маткапитала до 2030 года, на это выделят почти 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T08:40

2024-10-29T08:40

2024-10-29T10:58

материнский капитал

минтруд рф

семья

россия

новости

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140991625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40ce62299473d11e95a1463bb83910a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В России планируют продлить программу маткапитала до 2030 года, на это выделят почти 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.По поручению президента Минтруд подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.Программа материнского капитала, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до 2026 года, отметили в министерстве."Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. По поручению президента был разработан соответствующий законопроект", - пояснил министр труда России Антон Котяков.Материнский капитал предоставляется на вторых или последующих детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка.Размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго.Ранее глава Минтруда Котяков сообщил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапиталаОстаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, минтруд рф, семья, россия, новости, соцзащита