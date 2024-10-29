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Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
В России планируют продлить программу маткапитала до 2030 года, на это выделят почти 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T08:40
2024-10-29T08:40
2024-10-29T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В России планируют продлить программу маткапитала до 2030 года, на это выделят почти 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.По поручению президента Минтруд подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.Программа материнского капитала, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до 2026 года, отметили в министерстве."Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. По поручению президента был разработан соответствующий законопроект", - пояснил министр труда России Антон Котяков.Материнский капитал предоставляется на вторых или последующих детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка.Размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго.Ранее глава Минтруда Котяков сообщил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапиталаОстаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на картуКакие выплаты положены мужчинам с детьми - все нюансы
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материнский капитал, минтруд рф, семья, россия, новости, соцзащита
Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 года
Минтруда: в России разрабатывается проект о продлении программы маткапитала до 2030 года
08:40 29.10.2024 (обновлено: 10:58 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В России планируют продлить программу маткапитала до 2030 года, на это выделят почти 3 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.
По поручению президента Минтруд подготовил законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.
"На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн рублей, что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей", - говорится в сообщении.
Программа материнского капитала, направленная на поддержку семей и стимулирование рождаемости в России, действует до 2026 года, отметили в министерстве.
"Продление программы до 2030 года поможет продолжить поддержку семей при рождении первого, второго и последующих детей. По поручению президента был разработан соответствующий законопроект", - пояснил министр труда России Антон Котяков.
Материнский капитал предоставляется на вторых или последующих детей с 2007 года. С 2020 года материнский капитал распространен на первенцев и предоставляется по факту рождения ребенка.
Размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей – на второго.
Ранее глава Минтруда Котяков сообщил, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%
, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу.
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