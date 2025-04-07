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Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками - РИА Новости Крым, 07.04.2025
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Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T08:51
2025-04-07T08:51
мошенничество
государственная дума рф
закон и право
россия
безопасность
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, многие россияне сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денег для помощи в различных ситуациях. В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники. Они создают фейковые страницы, копируют аккаунты настоящих организаций и рассылают от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах, отметил Володин.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия. Кроме того, на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
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РИА Новости Крым
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мошенничество, государственная дума рф, закон и право, россия, безопасность, кибербезопасность, новости
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками

Госдума примет закон о защите россиян от мошенников в сфере благотворительности – Володин

08:51 07.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, многие россияне сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денег для помощи в различных ситуациях. В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники. Они создают фейковые страницы, копируют аккаунты настоящих организаций и рассылают от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах, отметил Володин.
"Некоторые социальные сети, мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ. Однако единого подхода и требований к этому не установлено. Что, в свою очередь, не гарантирует подлинности профилей и контента. В этой связи предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги", - пояснил спикер Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.
В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия. Кроме того, на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.
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