https://crimea.ria.ru/20250407/gosduma-primet-zakon-o-borbe-s-blagotvoritelnymi-moshennikami-1145482627.html
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками - РИА Новости Крым, 07.04.2025
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T08:51
2025-04-07T08:51
2025-04-07T08:51
мошенничество
государственная дума рф
закон и право
россия
безопасность
кибербезопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4624bb5c69214e218ed5500eea5e174.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, многие россияне сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денег для помощи в различных ситуациях. В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники. Они создают фейковые страницы, копируют аккаунты настоящих организаций и рассылают от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах, отметил Володин.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия. Кроме того, на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111760/00/1117600078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_becfacf8deda8d6800efb36c45e5b804.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, государственная дума рф, закон и право, россия, безопасность, кибербезопасность, новости
Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками
Госдума примет закон о защите россиян от мошенников в сфере благотворительности – Володин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, многие россияне сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денег для помощи в различных ситуациях. В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники. Они создают фейковые страницы, копируют аккаунты настоящих организаций и рассылают от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах, отметил Володин.
"Некоторые социальные сети, мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ. Однако единого подхода и требований к этому не установлено. Что, в свою очередь, не гарантирует подлинности профилей и контента. В этой связи предлагается установить возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги", - пояснил спикер Госдумы.
В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия. Кроме того, на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: