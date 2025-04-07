https://crimea.ria.ru/20250407/gosduma-primet-zakon-o-borbe-s-blagotvoritelnymi-moshennikami-1145482627.html

Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками

Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками - РИА Новости Крым, 07.04.2025

Госдума примет закон о борьбе с "благотворительными" мошенниками

Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T08:51

2025-04-07T08:51

2025-04-07T08:51

мошенничество

государственная дума рф

закон и право

россия

безопасность

кибербезопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Госдума на этой неделе начнет рассматривать законопроект о защите граждан от мошенников, которые действуют в интернете под видом благотворительных организаций. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.По его словам, многие россияне сталкиваются в социальных сетях с объявлениями от имени фондов и иных организаций о сборе денег для помощи в различных ситуациях. В то же время проверить достоверность размещенной информации затруднительно. Этим пользуются мошенники. Они создают фейковые страницы, копируют аккаунты настоящих организаций и рассылают от их имени сообщения с призывами участвовать якобы в благотворительных проектах, отметил Володин.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству.В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, которая будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия. Кроме того, на Госуслугах появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое кликджекинг, или как воруют деньги в сетиКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБПрофиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокировать

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, государственная дума рф, закон и право, россия, безопасность, кибербезопасность, новости