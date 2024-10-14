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Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
Стал известен размер материнского капитала в 2025 году - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу. Об этом... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T11:16
2024-10-14T11:16
2024-10-14T11:16
материнский капитал
минтруд рф
соцзащита
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пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3%, выплаты на первого ребенка увеличатся на 46 тысяч рублей, на второго – на 61 тысячу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.Таким образом, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования, размер выплат составит 676,4 тыс. рублей – за первого ребенка, 893,8 тыс. рублей – за второго.Индексация маткапитала привязана к уровню инфляции.По словам Котякова, средствами материнского капитала воспользуются более одного миллиона граждан.Как сообщалось ранее, согласно проекту бюджета Социального фонда России на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2025 году увеличится в 1,4 раза, до 794 тысяч рублей за 140 дней, а максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих составит почти 69 тысяч рублей в месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябреПроект об установлении МРОТ с 2025 года внесен в ГосдумуЦифровой материнский капитал: как оформить и чем отличается
РИА Новости Крым
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материнский капитал, минтруд рф, соцзащита, общество, новости, пособия и выплаты
Стал известен размер материнского капитала в 2025 году
Маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году – Котяков