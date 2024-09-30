https://crimea.ria.ru/20240930/rost-zarplat-i-dorogie-mashiny-chto-zhdet-rossiyan-v-oktyabre-1140753672.html

Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябре

Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябре - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябре

В октябре бюджетникам повысят зарплаты, а военным пенсионерам – пенсии, многодетные семьи получат цифровые удостоверения, а мужчины призывного возраста –... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T19:31

2024-09-30T19:31

2024-09-30T19:31

закон и право

зарплата

пенсия

соцзащита

банк

кредит

автомобиль

утилизационный сбор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В октябре бюджетникам повысят зарплаты, а военным пенсионерам – пенсии, многодетные семьи получат цифровые удостоверения, а мужчины призывного возраста – повестки, автомобили подорожают из-за повышения утилизационного сбора, а получить кредит станет еще сложнее.Главные законодательные новшества последнего весеннего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Зарплаты и пенсииС октября бюджетникам традиционно проиндексируют зарплаты. В этом году на 5,1%. Это касается сотрудников государственных учреждений в области культуры, образования, науки, здравоохранения и других секторов экономики, а также гражданского персонала Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии. Всего это более 2 миллионов человек.Повышение на те же 5,1% также ждет и военных пенсионеров. Средний размер военной пенсии после этого составит около 41,6 тысячи рублей, но в каждом конкретном случае сумма зависит от должности, звания, продолжительности службы и других факторов. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллиона человек.Каждый новый месяц гарантирует прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в сентябре, в октябре прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Эти доплаты начислят автоматически, без заявлений.Цифровая "социалка"Заявления об обеспечении жильем детей-сирот и детей без попечения родителей теперь можно подать через "Госуслуги". Речь о заявлениях о сокращении срока действия договора найма специализированного жилого помещения, о предоставлении выплаты на приобретение жилья в собственность или для полного погашения ипотечного кредита.Еще с 1 октября во всех регионах страны начнут внедрять цифровое удостоверение многодетной семьи. Такой документ представляет собой уникальный QR-код, который отражается в разделе "Семья и дети" личного кабинета единого портала госуслуг. Его предъявления будет достаточно, чтобы воспользоваться льготой при посещении музеев, выставок и других культурных мероприятий, а также в социальных учреждениях.Банковский секторЗаемщикам с высокой долговой нагрузкой с октября получить кредит будет труднее. По мнению Центробанка, это ограничит закредитованность граждан и не даст банкам и микрофинансовым организациям накапливать повышенные риски.Ограничение на перевод средств за рубеж продлеваются еще на полгода. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года. При этом россияне и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут переводить на счета в зарубежных банках суммы в эквиваленте до 1 миллиона долларов США в любой валюте раз в месяц.Лимиты на перечисления через системы денежных переводов тоже сохраняются – за месяц не более 10 тысяч долларов США. Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю.За рулемС 1 октября утилизационный сбор для автомобилей и прицепов одномоментно возрастает на 70-85%. Далее он будет повышаться на 10-20% ежегодно до 2030-го года в соответствии с долгосрочной шкалой индексации. Для техники, ввезенной до 1 октября 2024 года, будут действовать старые коэффициенты. По мнению экспертов, из-за этого в течение последующих нескольких месяцев машины могут подорожать примерно на 10%.С 1 октября 2024 полисы ОСАГО будут выпускать с QR-кодом, по которому можно перейти в Автоматизированную систему страхования (АИС). При переходе по коду будут отображаться те же данные, что и раньше: страховая компания, номер страховки, период действия полиса и основные сведения об автомобиле. Полисы, выданные до 1 октября 2024, менять не нужно – они сохраняют действие до окончания срока договора.И другие изменения…для призывников: с 1 октября по 31 декабря 2024 года пройдет призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Жители села, занятые в уборочной и посевной кампаниях, призываются на службу с 15 октября. Этим же указом увольняются солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек....для предпринимателей: с 1 октября вступает в силу новая форма счета-фактуры. Это нужно для более детального учета стоимости товаров, подлежащих прослеживаемости.… для клиентов страховых компаний: банки и страховщики смогут продавать без ограничений только полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) с защитой капитала.…для авторов: использовать произведения литературы, фото или музыкальные композиции, авторы которых неизвестны, но у которых еще не истек срок охраны прав, можно будет легально. Для этого нужно обратиться в специальную аккредитованную организацию. Отчисления пойдут на банковские счета, и автор, если его установят, сможет получить свои средства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит пять законопроектов о мигрантахНеиспользованные отгулы больше не сгорят – принят законУжесточат ли наказание за публичное оскорбление представителей власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, зарплата, пенсия, соцзащита, банк, кредит, автомобиль, утилизационный сбор