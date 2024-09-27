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Военным пенсионерам проиндексируют пенсии в октябре

Военным пенсионерам проиндексируют пенсии в октябре - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Военным пенсионерам проиндексируют пенсии в октябре

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T12:39

2024-09-27T12:39

2024-09-27T12:39

россия

государственная дума рф

вячеслав володин

изменения в пенсионном законодательстве россии

социальная пенсия

пенсия

общество

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Военным пенсионерам в России в октябре проиндексируют пенсии на 5,1%. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной Думы.По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эта мера коснется около 2,8 миллионов человек."Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства", — отметил председатель Госдумы.Кроме того, на 5,1% будет увеличена оплата труда работникам федеральных госучреждений. Речь идет о сотрудниках медицинских клинических центров, преподавателях федеральных вузов, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях науки, медико-социальной экспертизы, культуры и других, а также о гражданском персонале силовых ведомств.Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что индексировать пенсии россиян в следующем 2025 году будут дважды.Индексировать пенсии будут гражданам, получающим выплаты по старости, в случае потеря кормильца, а также из-за инвалидности. По словам эксперта, первый этап индексации пройдет на месяц позже традиционного: не с 1 января, а с 1 февраля. Размер перерасчета привяжут к уровню прошлогодний инфляции. Он составит 4,5 процента. Второй этап индексации намечен на 1 апреля 2025 года — на 2,2 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 октября вырастут зарплаты работников федеральных госучрежденийТенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму пересчитали долгожителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, вячеслав володин, изменения в пенсионном законодательстве россии, социальная пенсия, пенсия, общество, новости, закон и право