https://crimea.ria.ru/20240820/v-krymu-pereschitali-dolgozhiteley-1139742577.html

В Крыму пересчитали долгожителей

В Крыму пересчитали долгожителей - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Крыму пересчитали долгожителей

Сейчас в Крыму проживает 106 человек-долгожителей, больше всего их в Симферополе и в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства труда РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T20:53

2024-08-20T20:53

2024-08-20T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Сейчас в Крыму проживает 106 человек-долгожителей, больше всего их в Симферополе и в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной политики РК.Больше всего долгожителей в Симферополе и Ялте, а старейшая жительница Крыма проживает в Первомайском районе республики, в октябре ей исполнится 106 лет, отметили в пресс-службе. Известно, что она медработник, а общий ее стаж – 57 лет.Как установили ученые из США, долгая супружеская жизнь может стать залогом долголетия. Благодаря большому количеству совместных положительных переживаний, супруги живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем, чем одинокие люди. Ранее швейцарские ученые, изучающие долгожителей, не нашли видимых пределов человеческого долголетия и пришли к выводу, что вечная жизнь теоретически возможна. По мнению президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерии, самое главное в долголетии – это движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственникамиВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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