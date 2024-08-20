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В Крыму пересчитали долгожителей - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В Крыму пересчитали долгожителей
В Крыму пересчитали долгожителей - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Крыму пересчитали долгожителей
Сейчас в Крыму проживает 106 человек-долгожителей, больше всего их в Симферополе и в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства труда РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T20:53
2024-08-20T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Сейчас в Крыму проживает 106 человек-долгожителей, больше всего их в Симферополе и в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной политики РК.Больше всего долгожителей в Симферополе и Ялте, а старейшая жительница Крыма проживает в Первомайском районе республики, в октябре ей исполнится 106 лет, отметили в пресс-службе. Известно, что она медработник, а общий ее стаж – 57 лет.Как установили ученые из США, долгая супружеская жизнь может стать залогом долголетия. Благодаря большому количеству совместных положительных переживаний, супруги живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем, чем одинокие люди. Ранее швейцарские ученые, изучающие долгожителей, не нашли видимых пределов человеческого долголетия и пришли к выводу, что вечная жизнь теоретически возможна. По мнению президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерии, самое главное в долголетии – это движение.Читайте также на РИА Новости Крым:Тенденция старения – сколько пенсионеров будет в Крыму к 2036 годуВ Крыму будут начислять зарплату за уход за пожилыми родственникамиВ Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии
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крым, общество, новости крыма, долгожители, симферополь, ялта, минтруда крыма, первомайский район
В Крыму пересчитали долгожителей

В Крыму больше всего долгожителей в Симферополе и Ялте

20:53 20.08.2024
 
© Depositphotos / aletiaПожилая пара
Пожилая пара
© Depositphotos / aletia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Сейчас в Крыму проживает 106 человек-долгожителей, больше всего их в Симферополе и в Ялте. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной политики РК.

"По состоянию на август текущего года, всего в Крыму проживает 106 человек (долгожителей – ред.), которым уже исполнилось 100 лет. До конца года 28 человек отметят свой 100-летний юбилей – таким образом, число долгожителей составит 134 человека, из них 18 мужчин, остальные – женщины", – рассказали в ведомстве.

Больше всего долгожителей в Симферополе и Ялте, а старейшая жительница Крыма проживает в Первомайском районе республики, в октябре ей исполнится 106 лет, отметили в пресс-службе. Известно, что она медработник, а общий ее стаж – 57 лет.
Как установили ученые из США, долгая супружеская жизнь может стать залогом долголетия. Благодаря большому количеству совместных положительных переживаний, супруги живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем, чем одинокие люди. Ранее швейцарские ученые, изучающие долгожителей, не нашли видимых пределов человеческого долголетия и пришли к выводу, что вечная жизнь теоретически возможна. По мнению президента общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академика РАН Лео Бокерии, самое главное в долголетии – это движение.
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