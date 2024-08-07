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В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Крыму работающим пенсионерам пересчитали пенсии

С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России, всего... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T06:44

2024-08-07T06:44

2024-08-07T06:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. С 1 августа в Крыму работающим пенсионерам увеличили страховые пенсии. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Социального фонда России, всего перерасчет коснулся около 90 тысяч жителей республики.Кроме того, увеличены пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении.Уточняется, что перерасчет пенсий происходит индивидуально, в зависимости от зарплаты каждого конкретного пенсионера. Уточнить накопленный коэффициент можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг. Деньги будут перечислены в августе по стандартному графику, дополнительных заявлений не требуется.Пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства I группы, к пенсии которых начисляется ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей. Соответствующая поправка ранее принята Госдумой.Читайте также на РИА Новости Крым:Дума рассмотрит внесение в стаж граждан РФ периода работы на УкраинеЦифровое наследство и новые тарифы: что ждет россиян в августеВ Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей

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2024

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отделение социального фонда россии по республике крым, соцзащита, крым, пенсия, новости крыма, общество