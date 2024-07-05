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В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила начальник управления социального обеспечения семей РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:59
2024-07-05T08:59
2024-07-05T08:59
дети
крым
пособия и выплаты
охрана материнства и детства
материнство
новости крыма
отделение социального фонда россии по республике крым
фонд социального и пенсионного страхования
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения СФР по Республике Крым Марина Абдуллаева.Около 95% заявлений рассматриваются без запроса подтверждающих документов — необходимые сведения проверяются по каналам межведомственного взаимодействия, уточнила она.По словам Абдуллаевой, единое пособие на детей является мерой социальной поддержки, рассчитанной на семьи с низким доходом, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в Крыму. Дети и родители при этом должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране.На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей. При этом, если среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет 15 тысяч рублей – пособие уже не назначается, уточнила Абдуллаева.Кроме того, как отметили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым, с 1 июня 2024 года не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.Это условие применяется в том случае, если ребенок не менее шести месяцев расчетного периода обучался очно. Исключение составляет статус самозанятого у несовершеннолетнего. Доходы ребенка в этом случае учитываются при рассмотрении вопроса о назначении единого пособия.Единый день выплаты пособия на банковские карты – третье число каждого месяца. При этом деньги приходят за предыдущий месяц.В конце мая сообщалось, что с начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуКак работает программа материнского капитала в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дети, крым, пособия и выплаты, охрана материнства и детства, материнство, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, фонд социального и пенсионного страхования
В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей – как получить выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым.
В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым
озвучила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения СФР по Республике Крым Марина Абдуллаева.
"Ежемесячно в Республике Крым порядка 178 тысяч детей в возрасте до 17 лет получают это пособие (единое пособие на детей – ред.). Также около 2 800 беременных женщин, которые имеют право на это пособие, получают эту выплату", - сказала Абдуллаева.
Около 95% заявлений рассматриваются без запроса подтверждающих документов — необходимые сведения проверяются по каналам межведомственного взаимодействия, уточнила она.
По словам Абдуллаевой, единое пособие на детей является мерой социальной поддержки, рассчитанной на семьи с низким доходом, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в Крыму. Дети и родители при этом должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране.
На получение
единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей. При этом, если среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет 15 тысяч рублей – пособие уже не назначается, уточнила Абдуллаева.
"В зависимости от материального положения семьи Отделение СФР по Республике Крым устанавливает пособие в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. В Крыму прожиточный минимум на детей – 15 559 рублей", – рассказала она.
Кроме того, как отметили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым, с 1 июня 2024 года не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.
Это условие применяется в том случае, если ребенок не менее шести месяцев расчетного периода обучался очно. Исключение составляет статус самозанятого у несовершеннолетнего. Доходы ребенка в этом случае учитываются при рассмотрении вопроса о назначении единого пособия.
Единый день выплаты пособия на банковские карты – третье число каждого месяца. При этом деньги приходят за предыдущий месяц.
В конце мая сообщалось
, что с начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие.
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