https://crimea.ria.ru/20240705/v-krymu-edinoe-posobie-poluchayut-178-tysyach-detey-1138601101.html

В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей

В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей

В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила начальник управления социального обеспечения семей РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:59

2024-07-05T08:59

2024-07-05T08:59

дети

крым

пособия и выплаты

охрана материнства и детства

материнство

новости крыма

отделение социального фонда россии по республике крым

фонд социального и пенсионного страхования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. В Крыму единое пособие получают порядка 178 тысяч детей. Такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила начальник управления социального обеспечения семей с детьми отделения СФР по Республике Крым Марина Абдуллаева.Около 95% заявлений рассматриваются без запроса подтверждающих документов — необходимые сведения проверяются по каналам межведомственного взаимодействия, уточнила она.По словам Абдуллаевой, единое пособие на детей является мерой социальной поддержки, рассчитанной на семьи с низким доходом, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в Крыму. Дети и родители при этом должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в стране.На получение единого пособия имеют право семьи, среднедушевой доход в которых меньше регионального прожиточного минимума на человека. Для Крыма эта сумма составляет 14 989 рублей. При этом, если среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет 15 тысяч рублей – пособие уже не назначается, уточнила Абдуллаева.Кроме того, как отметили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Республике Крым, с 1 июня 2024 года не учитываются доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.Это условие применяется в том случае, если ребенок не менее шести месяцев расчетного периода обучался очно. Исключение составляет статус самозанятого у несовершеннолетнего. Доходы ребенка в этом случае учитываются при рассмотрении вопроса о назначении единого пособия.Единый день выплаты пособия на банковские карты – третье число каждого месяца. При этом деньги приходят за предыдущий месяц.В конце мая сообщалось, что с начала года родителям более 100 тысяч детей в Крыму назначено единое пособие.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – ГосдумаПовышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в КрымуКак работает программа материнского капитала в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, крым, пособия и выплаты, охрана материнства и детства, материнство, новости крыма, отделение социального фонда россии по республике крым, фонд социального и пенсионного страхования