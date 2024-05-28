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Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму
Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму
Более 15 тысяч родителей в Крыму получают повышенную выплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов. Как оформить такие выплаты и когда право на РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T12:48
2024-05-28T12:48
социальный фонд крыма
пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч родителей в Крыму получают повышенную выплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов. Как оформить такие выплаты и когда право на них исчезает, разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда.Доплата за каждого ребенка составляет треть от фиксированной выплаты – 8 133 рублей. В 2024 году размер доплаты на одного ребенка – 2 711 рублей, за двоих детей – 5 422 рубля, за трех и более – 8 133 рубля. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.При этом ребенок не должен иметь собственного дохода и быть получателем пенсии - в эти случаях право на фиксированную доплату попадает. Также выплата прекращается при переходе ребенка с очной на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, а вот на время академотпуска выплата сохраняется. Доплата устанавливается по заявлению, которое можно подать в личном кабинете на Госуслугах, а также в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапиталаУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуМногодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие
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96
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социальный фонд крыма, пенсия, пособия и выплаты, крым, новости крыма, общество, соцзащита
Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму

15 тысяч крымских родителей-пенсионеров получают повышенную выплату за детей

12:48 28.05.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОфис Социального фонда
Офис Социального фонда - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч родителей в Крыму получают повышенную выплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов. Как оформить такие выплаты и когда право на них исчезает, разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда.

"Крымские пенсионеры имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии, если их дети учатся в средних или высших учебных заведениях. Необходимые условия: возраст ребенка до 23 лет, а также очная форма обучения. Если ребенку не исполнилось 18 лет, повышенная выплата назначается до наступления совершеннолетия независимо от факта учебы", – поясняют условия в Соцфонде.

Доплата за каждого ребенка составляет треть от фиксированной выплаты – 8 133 рублей. В 2024 году размер доплаты на одного ребенка – 2 711 рублей, за двоих детей – 5 422 рубля, за трех и более – 8 133 рубля. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.
При этом ребенок не должен иметь собственного дохода и быть получателем пенсии - в эти случаях право на фиксированную доплату попадает. Также выплата прекращается при переходе ребенка с очной на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, а вот на время академотпуска выплата сохраняется. Доплата устанавливается по заявлению, которое можно подать в личном кабинете на Госуслугах, а также в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.
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