https://crimea.ria.ru/20240528/povyshennye-vyplaty-za-detey-roditelyam-pensioneram--kak-oformit-v-krymu-1137648681.html

Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму

Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Повышенные выплаты за детей родителям-пенсионерам – как оформить в Крыму

Более 15 тысяч родителей в Крыму получают повышенную выплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов. Как оформить такие выплаты и когда право на РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T12:48

2024-05-28T12:48

2024-05-28T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Более 15 тысяч родителей в Крыму получают повышенную выплату к пенсии за несовершеннолетних детей и детей-студентов. Как оформить такие выплаты и когда право на них исчезает, разъяснили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда.Доплата за каждого ребенка составляет треть от фиксированной выплаты – 8 133 рублей. В 2024 году размер доплаты на одного ребенка – 2 711 рублей, за двоих детей – 5 422 рубля, за трех и более – 8 133 рубля. За одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.При этом ребенок не должен иметь собственного дохода и быть получателем пенсии - в эти случаях право на фиксированную доплату попадает. Также выплата прекращается при переходе ребенка с очной на заочную, вечернюю или дистанционную форму обучения, а вот на время академотпуска выплата сохраняется. Доплата устанавливается по заявлению, которое можно подать в личном кабинете на Госуслугах, а также в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму две тысячи семей улучшили жилищные условия за счет маткапиталаУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуМногодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ Крыму прабабушкам и прадедушкам увеличат доплату к пенсии - условие

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд крыма, пенсия, пособия и выплаты, крым, новости крыма, общество, соцзащита