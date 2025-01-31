https://crimea.ria.ru/20250131/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-smerti-sotrudnitsy-zooparka-v-krymu-1143835358.html

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2025

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 31.01.2025

2025-01-31T20:32

2025-01-31T20:32

2025-01-31T22:44

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

олег зубков

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

парк львов "тайган"

крым

новости крыма

леокадия перевалова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.Супруг погибшей сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ. Уголовное дело, возбужденное в Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту гибели сотрудницы, было прекращено, сообщают в пресс-службе.Все о ЧП в парке львов читайте по ссылке >>"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении", - говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.16 октября сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников - ее тело было обнаружено в вольере с тремя львами. Директор "Тайгана" Олег Зубков рассказал, что сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.По данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера. По его словам, погибшая на время проведения работ по какой-то причине не закрыла перегонный шибер из наружного вольера во внутренний.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

https://crimea.ria.ru/20241024/chto-budet-s-ubivshimi-upravlyayuschuyu-taygana-lvami-1141317900.html

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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, олег зубков, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", крым, новости крыма, леокадия перевалова