Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
20:32 31.01.2025 (обновлено: 22:44 31.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Супруг погибшей сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ.
"Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело, возбужденное в Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту гибели сотрудницы, было прекращено, сообщают в пресс-службе.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
16 октября сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников - ее тело было обнаружено в вольере с тремя львами. Директор "Тайгана" Олег Зубков рассказал, что сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.
По данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера. По его словам, погибшая на время проведения работ по какой-то причине не закрыла перегонный шибер из наружного вольера во внутренний.
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