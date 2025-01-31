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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2025
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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму - РИА Новости Крым, 31.01.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 31.01.2025
2025-01-31T20:32
2025-01-31T22:44
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
олег зубков
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
крым
новости крыма
леокадия перевалова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.Супруг погибшей сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ. Уголовное дело, возбужденное в Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту гибели сотрудницы, было прекращено, сообщают в пресс-службе.Все о ЧП в парке львов читайте по ссылке &gt;&gt;"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении", - говорится в сообщении.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.16 октября сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников - ее тело было обнаружено в вольере с тремя львами. Директор "Тайгана" Олег Зубков рассказал, что сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.По данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера. По его словам, погибшая на время проведения работ по какой-то причине не закрыла перегонный шибер из наружного вольера во внутренний.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, олег зубков, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", крым, новости крыма, леокадия перевалова
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Крыму

20:32 31.01.2025 (обновлено: 22:44 31.01.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Крыму.
Сафари-парк Тайган в Крыму. - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти сотрудницы зоопарка в Республике Крым, сообщает пресс-служба ведомства.
Супруг погибшей сотрудницы сафари-парка "Тайган" Леокадии Переваловой не согласен с результатами установления обстоятельств ее гибели. По этому поводу он обратился в Информационный центр СК РФ.

"Тело женщины было обнаружено во внутреннем вольере для содержания хищников с многочисленными телесными повреждениями. Мужчина высказывает предположение о несоблюдении в учреждении правил охраны труда, а также отмечает неполноту расследования", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело, возбужденное в Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю по факту гибели сотрудницы, было прекращено, сообщают в пресс-службе.
Все о ЧП в парке львов читайте по ссылке >>
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении", - говорится в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
16 октября сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников - ее тело было обнаружено в вольере с тремя львами. Директор "Тайгана" Олег Зубков рассказал, что сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.
По данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера. По его словам, погибшая на время проведения работ по какой-то причине не закрыла перегонный шибер из наружного вольера во внутренний.
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