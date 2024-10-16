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Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погибла
Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погибла - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погибла
Сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает крымский главк... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T17:23
2024-10-16T17:23
2024-10-16T17:50
парк львов "тайган"
гсу ск россии по крыму и севастополю
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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося."На контроле находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту", - говорится в сообщении ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погибла
Львы загрызли насмерть сотрудницу зоопарка в Белогорском районе Крыма
17:23 16.10.2024 (обновлено: 17:50 16.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
"Сегодня днем сотрудница парка львов "Тайган", которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напал на женщину, причинив ей смертельные травмы", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).
Прокуратура Крыма также организовала проверку по факту случившегося.
"На контроле находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту", - говорится в сообщении ведомства.
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