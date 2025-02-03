https://crimea.ria.ru/20250203/36-tysyach-pachek-sigaret-na-46-mln-rubley-na-kubani-raskryli-opg-1143880757.html

36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ

36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 03.02.2025

36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ

Краснодарские полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группировки и изъяли из оборота 36 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T21:16

2025-02-03T21:16

2025-02-03T21:16

табак

краснодарский край

происшествия

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мвд по краснодарскому краю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Краснодарские полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группировки и изъяли из оборота 36 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Как уточнили в пресс-службе, в организованную группу входили 11 жителей края (в возрасте от 19 до 57 лет), которые приобретали, хранили, перевозили и продавали немаркированный табак.Возбуждено уголовное дело, санкции вменяемой сообщникам статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.Ранее сообщалось об изъятии почти 700 литров нелегального пива в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейВ Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцевВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

табак, краснодарский край, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю