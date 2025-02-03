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36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ - РИА Новости Крым, 03.02.2025
36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
Краснодарские полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группировки и изъяли из оборота 36 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T21:16
2025-02-03T21:16
табак
краснодарский край
происшествия
новости
мвд по краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Краснодарские полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группировки и изъяли из оборота 36 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.Как уточнили в пресс-службе, в организованную группу входили 11 жителей края (в возрасте от 19 до 57 лет), которые приобретали, хранили, перевозили и продавали немаркированный табак.Возбуждено уголовное дело, санкции вменяемой сообщникам статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.Ранее сообщалось об изъятии почти 700 литров нелегального пива в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За продажу детям вейпов и баллончиков будут штрафовать до 2 млн рублейВ Алуште за продажу смертельно опасного "вина" задержали азербайджанцевВ РФ хотят ввести уголовную ответственность за продажу сигарет детям
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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табак, краснодарский край, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю
36 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ

На Кубани полицейские изъяли у ОПГ 36 тысяч пачек нелегальных сигарет на 4,6 млн рублей

21:16 03.02.2025
 
© 23 МВДНа Кубани полицейские изъяли у ОПГ 36 тысяч пачек нелегальных сигарет
На Кубани полицейские изъяли у ОПГ 36 тысяч пачек нелегальных сигарет
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Краснодарские полицейские раскрыли деятельность организованной преступной группировки и изъяли из оборота 36 тысяч пачек нелегальных сигарет стоимостью свыше 4,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
"Оперативники обнаружили и изъяли на складах и в торговых точках Краснодара, Северского, Абинского, Выселковского и Кореновского районов 36 000 пачек нелегальных сигарет. Общая стоимость составила более 4,6 млн рублей", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, в организованную группу входили 11 жителей края (в возрасте от 19 до 57 лет), которые приобретали, хранили, перевозили и продавали немаркированный табак.
Возбуждено уголовное дело, санкции вменяемой сообщникам статьи предусматривают до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось об изъятии почти 700 литров нелегального пива в Успенском районе Кубани. Как сообщает официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю, незаконный груз везли в Крым.
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табакКраснодарский крайПроисшествияНовостиМВД по Краснодарскому краю
 
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