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Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе

Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T18:47

2025-02-03T18:47

2025-02-03T18:48

севастополь

погода

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. В случае ухудшения погоды движение через бухту приостанавливается. Кроме того, рейд периодически закрывают в целях безопасности и при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, погода, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости