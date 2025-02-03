https://crimea.ria.ru/20250203/nepogoda-ostanovila-rabotu-morskogo-transporta-v-sevastopole-1143882310.html
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T18:47
2025-02-03T18:47
2025-02-03T18:48
севастополь
погода
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. В случае ухудшения погоды движение через бухту приостанавливается. Кроме того, рейд периодически закрывают в целях безопасности и при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, погода, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановил работу морской транспорт
18:47 03.02.2025 (обновлено: 18:48 03.02.2025)