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Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T18:47
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севастополь
погода
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. В случае ухудшения погоды движение через бухту приостанавливается. Кроме того, рейд периодически закрывают в целях безопасности и при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, погода, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, новости
Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды остановил работу морской транспорт

18:47 03.02.2025 (обновлено: 18:48 03.02.2025)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды остановлена работа парома. Об этом сообщает департамент транспорта города.

"Уважаемые пассажиры! Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт на линии "Радиогорка – Артбухта" с 19:00 приостанавливает движение", – говорится в сообщении.

Паромы и катера – метеозависимый транспорт. В случае ухудшения погоды движение через бухту приостанавливается. Кроме того, рейд периодически закрывают в целях безопасности и при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольПогодаМорской транспортПаромы и катера в СевастополеНовости
 
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