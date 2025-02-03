https://crimea.ria.ru/20250203/v-rossii-s-fevralya-mozhet-uzhestochitsya-bankovskoe-zakonodatelstvo-1143883956.html
В России с февраля может ужесточиться банковское законодательство
В России с февраля может ужесточиться банковское законодательство - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В России с февраля может ужесточиться банковское законодательство
Госдума намерена в ближайшие дни принять полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T19:51
2025-02-03T19:51
2025-02-03T19:51
константин бахарев
банк
новости
государственная дума рф
закон и право
общество
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Госдума намерена в ближайшие дни принять полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.По мнению Бахарева, злободневность проблемы была очень ярко проиллюстрирована обращением к президенту России Владимиру Путину пенсионерки из Казани. Женщина пострадала от мошенников, которые взяли на ее имя кредиты почти на 2 миллиона рублей, ее жалоба прозвучала на прямой линии главы государства в декабре 2024 года, напомнил парламентарий.По его словам, в работе весенней сессии Госдумы тема борьбы с финансовыми мошенниками в РФ стала одной из приоритетных, потому что прогнозы неутешительны и действовать нужно как можно скорее."За прошлый год Банк России еще не обнародовал окончательных цифр статистики по объему украденных средств, но очевидно, что мы получим очередной рекорд. Почему я так уверенно об этом говорю, потому что по итогам трех кварталов, то есть девяти месяцев прошлого года, финансовые мошенники похитили с банковских счетов россиян более 18 миллиардов рублей", – сказал Бахарев.Таким образом был перекрыт рекорд всего предыдущего, 2023 года, когда этот показатель был менее 15 миллиардов рублей, добавил он.Бахарев подчеркнул, что новый законопроект о защите граждан от мошенников стал продолжением большой работы законотворцев, благодаря которой еще 25 июля 2024 года вступил в силу закон, впервые в РФ предусмотревший ответственность банков за перевод средств клиентов мошенникам без проверки.Кроме того, законопроектом предлагается ввести новый порядок выдачи необеспеченных потребительских кредитов – так называемый период охлаждения, напомнил Бахарев. Он составит 4 часа для заявки на кредит в размере от 50 до 200 тысяч рублей и до 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.За это время, по мнению авторов законодательной инициативы, банк или МФО запросят в Бюро кредитных историй информацию о долговой нагрузке клиента, а также его запросах на получение займов – как одобренных, так и отказанных, чтобы сделать аргументированный вывод: есть ли в ситуации признаки заключения кредитного договора без добровольного согласия клиента или же согласия, полученного обманным путем.Также документ вводит запрет для банков оформлять новые платежные карты лицам, в отношении которых есть признаки их причастности к выводу похищенных средств. И запрет зачислять суммы более 50 тысяч рублей на вновь токенизированные карты, то есть те, которые используют мошенники, работая с так называемыми дропперами, добавил он."Все это вместе, с нашей точки зрения, должно помочь защитить граждан от финансовых мошенников. Мы рассчитываем, что уже 12 февраля мы сможем принять во втором и сразу в третьем, возможно, чтении. По крайней мере мы перед собой такую задачу ставим. И дальше будем смотреть, как он будет работать. Надеемся, что это будет эффективно", – подытожил парламентарий.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос защиты россиян от мошенников был отнесен к приоритетным неслучайно, а в связи с тем, что за 2024 год, по данным ЦБР, около 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Причем сумма хищений выросла в 2,6 раза.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Золото вместо перевода: мошенники придумали новую схему обманаБолее 100 жалоб написали крымчане в Центробанк из-за мошенниковПродавала "липовые" путевки: на Кубани задержали директора турагентства
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константин бахарев, банк, новости, государственная дума рф, закон и право, общество, мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Госдума намерена в ближайшие дни принять полностью одобренный в январе в первом чтении законопроект о защите граждан от мошенников, принуждающих брать кредиты. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат ГД РФ, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.
По мнению Бахарева, злободневность проблемы была очень ярко проиллюстрирована обращением к президенту России Владимиру Путину пенсионерки из Казани. Женщина пострадала от мошенников, которые взяли на ее имя кредиты почти на 2 миллиона рублей, ее жалоба прозвучала на прямой линии главы государства в декабре 2024 года, напомнил парламентарий.
"На тот момент у нас уже был целый ряд предложений, который мы теперь смогли оперативно изложить на бумаге, сформулировать в виде конкретного законопроекта, буквально через несколько дней внесли его на рассмотрение Госдумы и на позапрошлой неделе приняли в первом чтении", – отметил Бахарев.
По его словам, в работе весенней сессии Госдумы тема борьбы с финансовыми мошенниками в РФ стала одной из приоритетных, потому что прогнозы неутешительны и действовать нужно как можно скорее.
"За прошлый год Банк России еще не обнародовал окончательных цифр статистики по объему украденных средств, но очевидно, что мы получим очередной рекорд. Почему я так уверенно об этом говорю, потому что по итогам трех кварталов, то есть девяти месяцев прошлого года, финансовые мошенники похитили с банковских счетов россиян более 18 миллиардов рублей", – сказал Бахарев.
Таким образом был перекрыт рекорд всего предыдущего, 2023 года, когда этот показатель был менее 15 миллиардов рублей, добавил он.
Бахарев подчеркнул, что новый законопроект о защите граждан от мошенников стал продолжением большой работы законотворцев, благодаря которой еще 25 июля 2024 года вступил в силу закон, впервые в РФ предусмотревший ответственность банков за перевод средств клиентов мошенникам без проверки.
"Но тот касался только собственных средств граждан на счетах. А сейчас мы приняли аналогичные требования в отношении кредитных средств, которые банки и микрофинансовые организации выдают клиентам в виде займов. То есть впервые в России вводится законодательная ответственность финансовых организацией за эффективность своей борьбы против мошенников и защиты клиентов", – пояснил депутат.
Кроме того, законопроектом предлагается ввести новый порядок выдачи необеспеченных потребительских кредитов – так называемый период охлаждения, напомнил Бахарев. Он составит 4 часа для заявки на кредит в размере от 50 до 200 тысяч рублей и до 48 часов для сумм свыше 200 тысяч рублей.
За это время, по мнению авторов законодательной инициативы, банк или МФО запросят в Бюро кредитных историй информацию о долговой нагрузке клиента, а также его запросах на получение займов – как одобренных, так и отказанных, чтобы сделать аргументированный вывод: есть ли в ситуации признаки заключения кредитного договора без добровольного согласия клиента или же согласия, полученного обманным путем.
"Этот первый инструмент уже позволит нам защитить граждан, потому что, как правило, в течение первых четырех часов происходит большая часть мошеннических действий. И 99% похищенных средств обналичиваются в первые же сутки после похищения. Вот почему их так сложно найти и тем более вернуть", – отметил Бахарев.
Также документ вводит запрет для банков оформлять новые платежные карты лицам, в отношении которых есть признаки их причастности к выводу похищенных средств. И запрет зачислять суммы более 50 тысяч рублей на вновь токенизированные карты, то есть те, которые используют мошенники, работая с так называемыми дропперами, добавил он.
"Все это вместе, с нашей точки зрения, должно помочь защитить граждан от финансовых мошенников. Мы рассчитываем, что уже 12 февраля мы сможем принять во втором и сразу в третьем, возможно, чтении. По крайней мере мы перед собой такую задачу ставим. И дальше будем смотреть, как он будет работать. Надеемся, что это будет эффективно", – подытожил парламентарий.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин
заявил, что вопрос защиты россиян от мошенников был отнесен к приоритетным неслучайно, а в связи с тем, что за 2024 год, по данным ЦБР, около 50% заемных средств, выданных обманутым гражданам, после их получения были сразу переданы преступникам. Причем сумма хищений выросла в 2,6 раза.
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