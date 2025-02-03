https://crimea.ria.ru/20250203/nochnaya-ataka-dronov-na-regiony-rossii-i-vzryv-v-moskve-glavnoe-za-den-1143883501.html

Ночная атака дронов на регионы России и взрыв в Москве: главное за день

Ночная атака дронов на регионы России и взрыв в Москве: главное за день - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Ночная атака дронов на регионы России и взрыв в Москве: главное за день

Как сообщили в Минобороны России, ночью 70 вражеских беспилотников атаковали шесть российских регионов. В Москве при взрыве погиб основатель добровольческого... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T22:43

2025-02-03T22:43

2025-02-03T22:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Как сообщили в Минобороны России, ночью 70 вражеских беспилотников атаковали шесть российских регионов. В Москве при взрыве погиб основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Белоруссия объявила о старте проверки боеготовности своей армии. В Севастополе участникам Великой Отечественной войны выплатят по 200 тысяч к 80-летию Победы. В Крыму из-за непогоды на дежурство выйдут 100 спецмашин для расчистки дорог, а Севастополь накроет сильный ветер и дождь со снегом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночная атака на регионы РоссииРоссийские силы ПВО за ночь сбили 70 вражеских беспилотников над регионами России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов", – заявили в Минобороны России утром в понедельник.Около 30 вражеских дронов были сбиты над Ростовской областью, немногим меньше – над Волгоградской, семь – над Астраханской, пять – над Воронежской, четыре – над Белгородской и два над территорией Курской области.При попытке ВСУ атаковать объекты в Астраханской области, в том числе топливного энергетического комплекса, произошло возгорание, сообщил местный губернатор Игорь Бабушкин. А в результате массированной атаки беспилотников в Волгоградской области произошли локальные возгорания на территории НПЗ, сообщили власти региона.Взрыв в Москве и гибель Армена СаркисянаУтром 3 февраля в жилом комплексе "Алые паруса" в Москве прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Позже оказалось, что смертельно ранен основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян. О его смерти сообщил мэр города Горловка Иван Приходько."Трагическая весть потрясла Горловку и всю Донецкую Народную Республику: сегодня, 3 февраля, в результате теракта, совершенного в жилом комплексе "Алые Паруса", скончался Армен Нагапетович Саркисян", – написал он в соцсетях.Следом возбудил дело по трем статьям по факту взрыва в московском жилищном комплексе.Проверка боеготовности в БелоруссииВ армии Белоруссии начинается проверка боеготовности под руководством начальника Генштаба Павла Муравейко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики."В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению", – озвучили в ведомстве.Выплаты севастопольским ветеранам ВОВВ Севастополе участники Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты в честь 80-летия Победы, такое решение принял в понедельник губернатор города-героя Михаил Развожаев."Принял решение о дополнительных единовременных региональных выплатах в Севастополе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – сообщил глава региона.Шторм в Крыму и СевастополеОколо сотни комбинированных дорожных машин привлечены к дежурствам на дорогах Крыма в связи с ухудшением погодных условий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный инженер предприятия "Крымавтодор" Виктор Олейниченко.Он отметил, что техника была готова к работе еще до начала осенне-зимнего периода, и "сейчас она вся находится в исправном состоянии"."У нас около 100 ­комбинированных дорожных машин, которые чистят и обрабатывают покрытие (дорог – ред.) противогололедными материалами. И в связи с похолоданием все машины вышли на дежурство и готовы к работе", – сказал Олейниченко.В севастопольском регионе в ночь с понедельника на вторник также ожидается сильный ветер и дождь со снегом. Об этом со ссылкой на синоптиков, предупреждает городской главк МЧС."Вечером сильный ветер, а ночью дождь со снегом! Вечером 3 февраля усилится северный ветер: порывы могут достигать 20 м/с. В ночь с 3 на 4 февраля ожидаются дождь со снегом и снег, на дорогах местами гололедица, похолодает до температуры от 0 до + 2 градусов", – уточнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20250203/syrskiy-obyavil-reformu-vsu-1143878247.html

https://crimea.ria.ru/20250203/v-zhilom-dome-na-kubani-vzorvalsya-gaz-1143882083.html

https://crimea.ria.ru/20250203/yalta-20-udastsya-li-dogovoritsya-o-novom-miroporyadke-bez-bolshoy-voyny-1143874401.html

https://crimea.ria.ru/20250203/led-tronulsya-chto-znachat-slova-spetsposlannika-trampa-kellogga-ob-ukraine-1143870670.html

https://crimea.ria.ru/20250203/grozit-li-krymu-nashestvie-saranchi-1143873249.html

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