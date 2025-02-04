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Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник холодная воздушная масса из Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-04T00:01
2025-02-04T00:01
2025-02-03T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Во вторник холодная воздушная масса из Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снег), днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут +2...+4.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
В Крыму во вторник сильный снег и гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Во вторник холодная воздушная масса из Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, днем -1…+4 градуса, в горах ночью и днем -3…-8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снег), днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут +2...+4.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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