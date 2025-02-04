https://crimea.ria.ru/20250204/kholodnyy-vozdukh-iz-skandinavii-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1143862455.html

Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Холодный воздух из Скандинавии в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник холодная воздушная масса из Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-04T00:01

2025-02-04T00:01

2025-02-03T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. Во вторник холодная воздушная масса из Скандинавии вызовет на полуострове снег, мокрый снег, ночью местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах образуется гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...+2 градуса.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь со снегом, снег), днем без существенных осадков. Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4. На дорогах местами гололедица.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь со снегом. Ночью 0...-2 градуса, днем столбики термометров покажут +2...+4.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250203/sotnya-spetsmashin-dezhurit-na-dorogakh-kryma-v-ozhidanii-shtorma-1143871265.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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