https://crimea.ria.ru/20250203/na-yamochnyy-remont-ulits-v-simferopole-vydelyat-100-millionov-rubley-1143878789.html

На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей

На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2025

На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей

В Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такая же сумма пойдет на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T17:53

2025-02-03T17:53

2025-02-03T17:53

сергей аксенов

ремонт и строительство дорог в крыму

симферополь

городская среда

благоустройство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такая же сумма пойдет на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В крымской столице необходимо отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить работу по организации освещения на всех улицах без исключения, продолжил Сергей Аксенов.Ранее глава Крыма рекомендовал депутатам местных советов привлечь к ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Он отметил, что работа по саночистке, обрезке сухостоя, озеленению, благоустройству общественных и дворовых территорий, содержанию дорог, размещению информационных стендов в подъездах МКД выстроена не везде.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зонуКрым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма