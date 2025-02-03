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На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей
На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.02.2025
На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей
В Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такая же сумма пойдет на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T17:53
2025-02-03T17:53
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
симферополь
городская среда
благоустройство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такая же сумма пойдет на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В крымской столице необходимо отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить работу по организации освещения на всех улицах без исключения, продолжил Сергей Аксенов.Ранее глава Крыма рекомендовал депутатам местных советов привлечь к ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Он отметил, что работа по саночистке, обрезке сухостоя, озеленению, благоустройству общественных и дворовых территорий, содержанию дорог, размещению информационных стендов в подъездах МКД выстроена не везде.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сказочная ель и глицинии: в Ялте преображают общественную зонуКрым получил почти три млрд на реализацию нацпроекта "Молодежь и дети"Какие дворы капитально отремонтируют в Армянске
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сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма
На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей

В столице Крыма на ямочный ремонт дорог и тротуаров выделили 200 миллионов рублей

17:53 03.02.2025
 
© Фото с сайта администрации Симферополя Ямочный ремонт дороги в Симферополе
Ямочный ремонт дороги в Симферополе
© Фото с сайта администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе на ямочный ремонт дорог в 2025 году выделят 100 миллионов рублей, такая же сумма пойдет на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Работы выполнит ГУП РК "Крымавтодор", перечень улиц уже определен и будет опубликован в ближайшее время на сайте администрации города. Необходимо, чтобы повсеместно действовал принцип: любая яма на асфальте должна быть устранена в течение трех недель с момента обнаружения", – написал он.

В крымской столице необходимо отремонтировать пешеходные лестничные переходы и продолжить работу по организации освещения на всех улицах без исключения, продолжил Сергей Аксенов.

"Считаю, что руководство муниципальных образований должно приложить максимальные усилия, чтобы во всех населенных пунктах Крыма, включая малые города и села, мы достигли единого стандарта чистоты и благоустройства", – подчеркнул глава республики.

Ранее глава Крыма рекомендовал депутатам местных советов привлечь к ответственности мэров трех крымских городов и четырех районов. Он отметил, что работа по саночистке, обрезке сухостоя, озеленению, благоустройству общественных и дворовых территорий, содержанию дорог, размещению информационных стендов в подъездах МКД выстроена не везде.
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Сергей АксеновРемонт и строительство дорог в КрымуСимферопольГородская средаБлагоустройствоНовости Крыма
 
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