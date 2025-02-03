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Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T19:16
2025-02-03T19:16
2025-02-03T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарским СМИ.По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два.Российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об УкраинеТрамп даст рычаги России и Украине для переговоров
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виктор орбан, мнения, россия, политика, в мире, европа, украина
Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
Невозможность победы Украины в конфликте была очевидна с самого начала – Орбан
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарским СМИ.
"В феврале 2022 года мы совершили большую ошибку. Нам следовало немедленно изолировать конфликт, добиться прекращения огня и начать переговоры", – приводит слова венгерского премьера РИА Новости.
По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два.
Российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.
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