https://crimea.ria.ru/20250203/orban-nazval-samuyu-bolshuyu-oshibku-evropy-v-ukrainskom-konflikte-1143880607.html

Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте

Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте

Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. Об этом... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T19:16

2025-02-03T19:16

2025-02-03T19:16

виктор орбан

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европа

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Европа в феврале 2022 года совершила большую ошибку, не изолировав конфликт на Украине путем организации прекращения огня и проведения переговоров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарским СМИ.По словам Орбана, невозможность победы Украины была ясна с самого начала. Политик добавил, что сегодня можно помочь Украине только прекращением огня и заключением мира.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если западные страны остановят поставки оружия киевскому режиму, конфликт закончится через месяц-два.Российский лидер и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно указывали, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но они должны основываться на базе стамбульских договоренностей 2022 года, а также учитывать реалии "на земле" и устранять первопричины конфликта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о переговорах с ТрампомЛед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об УкраинеТрамп даст рычаги России и Украине для переговоров

россия

европа

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, мнения, россия, политика, в мире, европа, украина