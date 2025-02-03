https://crimea.ria.ru/20250203/led-tronulsya-chto-znachat-slova-spetsposlannika-trampa-kellogga-ob-ukraine-1143870670.html

Лед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине

Лед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Лед тронулся: что значат слова спецпосланника Трампа Келлогга об Украине

Требования президента России Владимира Путина относительно условий проведения переговоров по Украине услышаны и учтены американским лидером Дональдом Трампом,... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T12:23

2025-02-03T12:23

2025-02-03T12:23

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

владимир зеленский

украина

дональд трамп

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Требования президента России Владимира Путина относительно условий проведения переговоров по Украине услышаны и учтены американским лидером Дональдом Трампом, поэтому из США сегодня звучат призывы к проведению выборов, а не пустые обещания об урегулировании конфликта за сколько-то дней. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По мнению Петрова, отношение к процессу переговоров по Украине серьезно изменилось в США за последние две недели. И произошло это благодаря жесткой позиции российского лидера Владимира Путина, который неоднократно и публично заявил о невозможности переговоров по Украине с ее нелегитимным президентом Зеленским, считает политолог.В США наконец осознали, что подходить к оценке требований РФ надо серьезно, именно поэтому оттуда сегодня звучат не пустые заявления о новых сроках заключения сделки, а призывы к проведению выборов на Украине, подчеркнул он."Суть перемен в сознании Трампа выразилась в том, что его спецпосланник по урегулированию украинского конфликта Кит Келлогг все чаще говорит о том, что Зеленский нелегитимен и Украина должна проводить до конца этого года выборы президента. И заодно, очевидно, новый состав парламента", – сказал Петров.Поскольку на первый план вышла тема украинских выборов, то "речи о проведении каких-то серьезных переговоров по Украине в ближайшее время не ведется, отметил политолог."Но лед тронулся", – считает эксперт."В США понимают, что не так просто будет говорить с Путиным, особенно на тему, которая связана с территориальными приобретениями нашей страны. Что для нас важно не заключить некое перемирие или мир, который будет поддерживаться вводом миротворческих сил на территорию Украины. А мир, который будет обеспечиваться международными гарантиями, основанными на обязательствах гарантов переговоров, к которым будут относиться прежде всего США", – заключил Петров.Миссия невыполнима: Трамп поручил за сто дней заключить мир на УкраинеПри этом политолог не исключил, что почва "для неких переговоров по Украине" может быть создана к лету текущего года.Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что заявления со стороны команды Дональда Трампа США о необходимости в выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не с кем вести переговоры, потому что Зеленский не является легитимным президентом.А доктор политических наук Андрей Манойло выразил уверенность в том, что переговоры по урегулированию украинского конфликта пройдут между РФ и США без Зеленского, которого потом просто поставят перед фактом.В конце января президент России Владимир Путин заявил, что РФ может вести переговоры с Украиной, поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом и не имеет права подписывать какие бы то ни было итоговые документы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал условие для начала переговоров по Украине Какими должны быть договоренности по Украине – ответ Лаврова Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен

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мнения, вадим петров, владимир зеленский, украина, дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, переговоры, новости, политика