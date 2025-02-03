https://crimea.ria.ru/20250203/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-peregovorakh-s-trampom-1143874160.html

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом - РИА Новости Крым, 03.02.2025

В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом

В Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T14:25

2025-02-03T14:25

2025-02-03T14:25

дмитрий песков

кремль

переговоры

украина

россия

сша

политика

новости

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132359212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24f1def2e4cbe621f0c8e9c268acbf7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым. В Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя заявления Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи с руководством Украины, России и других стран, Песков сказал, что ничего нового пока не может добавить."Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.По его мнению, обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано. К этому вопросу стоит вернуться, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский отменит запрет на проведение переговоров.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачейМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, переговоры, украина, россия, сша, политика, новости, дональд трамп