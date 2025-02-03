https://crimea.ria.ru/20250203/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-peregovorakh-s-trampom-1143874160.html
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом - РИА Новости Крым, 03.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
В Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T14:25
2025-02-03T14:25
2025-02-03T14:25
дмитрий песков
кремль
переговоры
украина
россия
сша
политика
новости
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132359212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_24f1def2e4cbe621f0c8e9c268acbf7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым. В Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Комментируя заявления Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи с руководством Украины, России и других стран, Песков сказал, что ничего нового пока не может добавить."Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.По его мнению, обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано. К этому вопросу стоит вернуться, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский отменит запрет на проведение переговоров.Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира Зеленского и "Вилла Елена": Крым продал дома украинских богачейМедийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизации
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132359212_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_3ff73644da8bf6fc849fcdda3e0950ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кремль, переговоры, украина, россия, сша, политика, новости, дональд трамп
В Кремле ответили на вопрос о переговорах с Трампом
Песков: в Кремле не располагают информацией о возможных контактах по вопросу Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым. В Кремле пока не располагают точной информацией о планируемых контактах по украинскому вопросу с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией. Об этом в ходе брифинга журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментируя заявления Трампа о том, что его администрация якобы запланировала и назначила встречи с руководством Украины, России и других стран, Песков сказал, что ничего нового пока не может добавить.
"Если вы посмотрите на его заявления: по всей видимости, планируются контакты. У нас тоже есть процесс планирования, поэтому пока ничего нового нам сказать нечего", - ответил Песков.
По его мнению, обсуждать возможных участников переговорного процесса также пока рано. К этому вопросу стоит вернуться, когда лидер киевского режима Владимир Зеленский отменит запрет на проведение переговоров.
"Пока никто не обсуждал серьезно возможную комбинацию состава участников переговоров. Пока исходим из того, что украинский президент не имеет права на такие переговоры, поэтому, при сохранении в силе того самого указа, обсуждать возможную композицию участников, наверное, это забегать вперед", - сказал Песков.
Он напомнил, что президентские полномочия Владимира Зеленского де-юре закончены, и этого никто не может оспорить. Поэтому трудно сказать, может ли он представлять страну в переговорном процессе.
Ранее о том, что Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения
с Россией, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в соответствии с конституцией Украины, президент страны, даже в условиях военного положения, не имеет права на продление своих полномочий. На это имеют право только представительные органы власти, то есть Верховная рада Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: