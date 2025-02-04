Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
В Крыму разработали комплекс для переоборудования "ГАЗелей" в электрокары
© РИА Новости КрымЭлектромобиль
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали набор комплектующих для переоборудования обычных автомобилей в электрические (kit-набор). На данный момент завершены конструкторские работы, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.
"Можно взять обычную "ГАЗель", вынуть из нее двигатель внутреннего сгорания и заменить на этот kit-набор, и будет электрическая "ГАЗель". В конце прошлого года состоялась презентация, запущены первые продажи для опытных видов транспорта", – сказал он.
Kit-набор, позволяющий заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах весом до 3,5 тонн, разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет. Один из заводов, выпускающий коммунальные машины, уже приобрел его для имплементации в новый мусоровоз малого класса.
Испытания проходили в Крыму на знаменитой "Буханке".
"Была переоборудована "Буханка", то есть УАЗ СГР в электромобиль. Планируется переоборудовать яхты на электротягу, трактора, сельхоз- и дорожную технику. Это что касается крымских производителей", – рассказал Демурия.
В будущем благодаря этому набору комплектующих можно будет "переключить" на электричество почти любой транспорт – коммерческие грузовики, вездеходы, туристические яхты, специальную дорожную технику для аэропортов. В условиях стабильно высоких цен на топливо этот проект может быть очень востребованным, подчеркнул эксперт.
В 2024 году электрокар на базе УАЗ "Буханка" успешно прошел 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч километров. Расход энергии составил на сто километров около 23кВт*ч, что сопоставимо с моделями мировых производителей.
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