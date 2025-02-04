https://crimea.ria.ru/20250204/obychnye-gazeli-v-elektricheskie-v-krymu-sozdali-unikalnyy-kompleks-1143879083.html

Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс

Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс

В Крыму разработали набор комплектующих для переоборудования обычных автомобилей в электрические (kit-набор). На данный момент завершены конструкторские работы, РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T06:38

2025-02-04T06:38

2025-02-04T06:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму разработали набор комплектующих для переоборудования обычных автомобилей в электрические (kit-набор). На данный момент завершены конструкторские работы, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро" Михаил Демурия.Kit-набор, позволяющий заменить обычные двигатели внутреннего сгорания на электромоторы в машинах весом до 3,5 тонн, разрабатывался крымскими инженерами на протяжении трех лет. Один из заводов, выпускающий коммунальные машины, уже приобрел его для имплементации в новый мусоровоз малого класса.Испытания проходили в Крыму на знаменитой "Буханке".В будущем благодаря этому набору комплектующих можно будет "переключить" на электричество почти любой транспорт – коммерческие грузовики, вездеходы, туристические яхты, специальную дорожную технику для аэропортов. В условиях стабильно высоких цен на топливо этот проект может быть очень востребованным, подчеркнул эксперт.В 2024 году электрокар на базе УАЗ "Буханка" успешно прошел 15-месячные испытания, пройдя за это время 30 тысяч километров. Расход энергии составил на сто километров около 23кВт*ч, что сопоставимо с моделями мировых производителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе установят еще 15 зарядных станций для электрокаровАвтомобиль на бензине или газе: что безопаснейКрыму нужно больше судостроителей и механиков для электромобилей

https://crimea.ria.ru/20250203/v-krymu-nablyudaetsya-vzryvnoy-spros-na-elektrokary--s-chem-eto-svyazano-1143878895.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, электромобиль, наука и технологии, новости крыма, крым