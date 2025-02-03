https://crimea.ria.ru/20250203/tramp-khochet-ot-ukrainy-postavok-redkozemelnykh-metallov-v-obmen-na-pomosch-1143886623.html

Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь

Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь

США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T22:30

2025-02-03T22:30

2025-02-03T22:30

дональд трамп

новости

полезные ископаемые

западная помощь украине

сша

европа

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансирования Украины, чтобы "уравнять" их с американскими "вложениями".И заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.Также президент США заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сша

европа

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, полезные ископаемые, западная помощь украине, сша, европа, украина