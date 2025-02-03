https://crimea.ria.ru/20250203/tramp-khochet-ot-ukrainy-postavok-redkozemelnykh-metallov-v-obmen-na-pomosch-1143886623.html
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T22:30
2025-02-03T22:30
2025-02-03T22:30
дональд трамп
новости
полезные ископаемые
западная помощь украине
сша
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bb7906eba9725524fb97c1fb58a5fcfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансирования Украины, чтобы "уравнять" их с американскими "вложениями".И заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.Также президент США заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250203/orban-nazval-samuyu-bolshuyu-oshibku-evropy-v-ukrainskom-konflikte-1143880607.html
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_e3f7813ce3922a768a63b16ca7a19fec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, новости, полезные ископаемые, западная помощь украине, сша, европа, украина
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь от США
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
"Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансирования Украины, чтобы "уравнять" их с американскими "вложениями".
"Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – подчеркнул Трамп.
И заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.
Также президент США заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
"Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", – сказал Трамп.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.