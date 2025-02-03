Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250203/tramp-khochet-ot-ukrainy-postavok-redkozemelnykh-metallov-v-obmen-na-pomosch-1143886623.html
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T22:30
2025-02-03T22:30
дональд трамп
новости
полезные ископаемые
западная помощь украине
сша
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bb7906eba9725524fb97c1fb58a5fcfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансирования Украины, чтобы "уравнять" их с американскими "вложениями".И заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.Также президент США заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250203/orban-nazval-samuyu-bolshuyu-oshibku-evropy-v-ukrainskom-konflikte-1143880607.html
сша
европа
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_13:0:924:683_1920x0_80_0_0_e3f7813ce3922a768a63b16ca7a19fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, новости, полезные ископаемые, западная помощь украине, сша, европа, украина
Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь

Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь от США

22:30 03.02.2025
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo Ben Curtis
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. США хотят от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном военную и финансовую помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.
"Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить", – сказал Трамп журналистам.
При этом он подчеркнул, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансирования Украины, чтобы "уравнять" их с американскими "вложениями".

"Мы вложили в помощь Украине почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле – намного больше", – подчеркнул Трамп.

И заявил, что его предшественник Джо Байден не требовал от европейских стран увеличения финансирования поддержки Украины, а "попросту раздавал средства" американских налогоплательщиков.
Также президент США заявил о достижении большого прогресса в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

"Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну", – сказал Трамп.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
19:16
Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
 
Дональд ТрампНовостиПолезные ископаемыеЗападная помощь УкраинеСШАЕвропаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Ночная атака дронов на регионы России и взрыв в Москве: главное за день
22:30Трамп хочет от Украины поставок редкоземельных металлов в обмен на помощь
22:12Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля
21:48Когда в Крым отправится поезд из Волгограда
21:1636 тысяч пачек сигарет на 4,6 млн рублей: на Кубани раскрыли ОПГ
20:54В Херсонской области запускают аналог программы "Время героев"
20:32В Бахчисарае простятся с героем спецоперации Сергеем Шватченко
20:14Следком разберется с избиением участника спецоперации в Крыму
19:51В России с февраля может ужесточиться банковское законодательство
19:31В Крыму наблюдается взрывной спрос на электрокары – с чем это связано
19:16Орбан назвал самую большую ошибку Европы в украинском конфликте
18:57Грозит ли Крыму нашествие саранчи
18:47Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
18:31В жилом доме на Кубани взорвался газ
18:14В Москве проведут "Интервидение" – Путин подписал указ
17:53На ямочный ремонт улиц в Симферополе выделят 100 миллионов рублей
17:36Более миллиона жителей Крыма получили доступ к выездному сервису ВТБ
17:19Сырский объявил реформу ВСУ
17:02В Севастополе за фиктивные зачеты осудили морских инспекторов
16:49Отдал жизнь за мир: в Крыму простились с бойцом Романом Оджахгулиевым
Лента новостейМолния