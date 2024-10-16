https://crimea.ria.ru/20241016/park-taygan-posle-chp-chto-izvestno-o-tragedii-1141136278.html

Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Что известно о... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T19:23

2024-10-16T19:23

2024-10-16T19:25

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Что известно о трагедии к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Трагедия произошла во время уборки вольераПо данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло утром в среду, в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера, в котором жили три льва. Леокадия Перевалова ухаживала за этими животными около 10 лет. В парке она работала дольше всех сотрудников – 18 лет, отметил Зубков и добавил, что женщина знала "биографию" каждого хищника и обучала общению с дикими животными других сотрудников. Возможной причиной трагедии он считает человеческий фактор.Как сообщает РИА Новости, Зубков пообещал оказать всестороннюю помощь семье погибшей, в том числе, с организацией похорон.Возбуждено дело о нарушении требований охраны трудаПосле случившегося возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ), отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Проверку ЧП поставил на контроль прокурор КрымаПосле трагедии прокурор Крыма Олег Камшилов поручил организовать проверку по факту смерти сотрудницы зоопарка.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", белогорский район, происшествия, олег зубков, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма