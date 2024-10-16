https://crimea.ria.ru/20241016/park-taygan-posle-chp-chto-izvestno-o-tragedii-1141136278.html
Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Что известно о... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T19:23
2024-10-16T19:23
2024-10-16T19:25
крым
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
белогорский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Что известно о трагедии к этому часу – в материале РИА Новости Крым.Трагедия произошла во время уборки вольераПо данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло утром в среду, в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера, в котором жили три льва. Леокадия Перевалова ухаживала за этими животными около 10 лет. В парке она работала дольше всех сотрудников – 18 лет, отметил Зубков и добавил, что женщина знала "биографию" каждого хищника и обучала общению с дикими животными других сотрудников. Возможной причиной трагедии он считает человеческий фактор.Как сообщает РИА Новости, Зубков пообещал оказать всестороннюю помощь семье погибшей, в том числе, с организацией похорон.Возбуждено дело о нарушении требований охраны трудаПосле случившегося возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ), отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Проверку ЧП поставил на контроль прокурор КрымаПосле трагедии прокурор Крыма Олег Камшилов поручил организовать проверку по факту смерти сотрудницы зоопарка.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", белогорский район, происшествия, олег зубков, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма
Парк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
Парк львов "Тайган" в Крыму после ЧП – что известно о происшествии
19:23 16.10.2024 (обновлено: 19:25 16.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым.
В парке львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Что известно о трагедии к этому часу – в материале РИА Новости Крым
.
Трагедия произошла во время уборки вольера
По данным директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, ЧП произошло утром в среду, в период с 9:30 до 10:15, во время уборки вольера, в котором жили три льва.
Леокадия Перевалова ухаживала за этими животными около 10 лет. В парке она работала дольше всех сотрудников – 18 лет, отметил Зубков и добавил, что женщина знала "биографию" каждого хищника и обучала общению с дикими животными других сотрудников.
Возможной причиной трагедии он считает человеческий фактор
.
"Мы видели, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. Как это произошло и почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шибер, вряд ли его мог кто-то открыть, животные точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Вот думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость", - отметил глава парка львов в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.
Как сообщает РИА Новости, Зубков пообещал оказать всестороннюю помощь семье погибшей, в том числе, с организацией похорон.
Возбуждено дело о нарушении требований охраны труда
После случившегося возбуждено уголовное дело
по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ), отметили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята и изучается документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц, в ходе следствия им будет дана соответствующая оценка", - уточняли ранее в ведомстве.
Проверку ЧП поставил на контроль прокурор Крыма
После трагедии прокурор Крыма Олег Камшилов поручил организовать проверку по факту смерти сотрудницы зоопарка.
"По указанному факту прокуратурой республики организовано проведение проверки соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии. На контроле находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту", - уточнили в прокуратуре республики.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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