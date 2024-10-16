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Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей
Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей
Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T17:36
2024-10-16T17:57
крым
олег зубков
происшествия
белогорский район
зоопарк
зоопарк "сказка"
животные
новости крыма
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.В среду в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю сообщили, что сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.По его словам, женщина 18 лет работала в парке львов, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя.Он пояснил, на месте трагедии сотрудники обнаружили незакрытый засов между вольерами, где шла уборка и где находились львы."Мы видели, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. Как это произошло и почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шибер, вряд ли его мог кто-то открыть, животные точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Вот думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость", - отметил глава парка львов.Олег Зубков выразил слова соболезнования родным и близким Леокадии Владимировны.Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, олег зубков, происшествия, белогорский район, зоопарк, зоопарк "сказка", животные, новости крыма, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей

В парке "Тайган" львы растерзали управляющую Леокадию Перевалову – Зубков

17:36 16.10.2024 (обновлено: 17:57 16.10.2024)
 
© Скриншот видеоОлег Зубков
Олег Зубков
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.
В среду в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю сообщили, что сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.
"Я сегодня должен сообщить вам о трагической новости, о происшествии, которое произошло сегодня, 16 октября 2024 года. При исполнении своих служебных обязанностей по обслуживанию хищных животных парка львов "Тайган" погибла сотрудница нашего зоопарка Перевалова Леокадия Владимировна", - сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.
По его словам, женщина 18 лет работала в парке львов, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя.

"Это был самый опытный сотрудник, который знал все биографии наших львов, тигров и других животных, которая обучала других сотрудников, инструктировала, как обращаться с хищниками", - рассказал Зубков.

Он пояснил, на месте трагедии сотрудники обнаружили незакрытый засов между вольерами, где шла уборка и где находились львы.
"Мы видели, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. Как это произошло и почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шибер, вряд ли его мог кто-то открыть, животные точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Вот думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость", - отметил глава парка львов.
Олег Зубков выразил слова соболезнования родным и близким Леокадии Владимировны.
"Это самый ценный сотрудник, прекрасный человек, это душа нашего парка. Светлая память ей, она никогда не уйдет из наших сердец. Мы все сделаем для того, чтобы память о ней всегда была в наших сердцах", - заключил Зубков.
Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).
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КрымОлег ЗубковПроисшествияБелогорский районЗоопаркЗоопарк "Сказка"ЖивотныеНовости КрымаЧП в парке львов "Тайган" 16 октября 2024 года
 
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