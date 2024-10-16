https://crimea.ria.ru/20241016/tragediya-v-parke-taygan-v-krymu--zubkov-rasskazal-o-pogibshey-1141133928.html

Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей

Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Трагедия в парке "Тайган" в Крыму – Зубков рассказал о погибшей

Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T17:36

2024-10-16T17:36

2024-10-16T17:57

крым

олег зубков

происшествия

белогорский район

зоопарк

зоопарк "сказка"

животные

новости крыма

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141134003_0:0:758:427_1920x0_80_0_0_5acf2c5bc7dcd68dd21d69a56e3b3bc7.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что при нападении хищников погибла управляющая парком и директор зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадия Перевалова.В среду в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю сообщили, что сотрудница парка львов "Тайган" в Белогорском районе Крыма погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.По его словам, женщина 18 лет работала в парке львов, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя.Он пояснил, на месте трагедии сотрудники обнаружили незакрытый засов между вольерами, где шла уборка и где находились львы."Мы видели, что при уборке вольера не был закрыт перегонный шибер из наружного вольера во внутренний вольер, где происходила уборка помещения. Как это произошло и почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шибер, вряд ли его мог кто-то открыть, животные точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Вот думаю, что это сыграл человеческий фактор, забывчивость", - отметил глава парка львов.Олег Зубков выразил слова соболезнования родным и близким Леокадии Владимировны.Следователи осмотрели место происшествия, изъята документация по соблюдению норм и техники безопасности, трудового законодательства, устанавливается круг ответственных за данные направления лиц. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека (ч.2. ст. 143 УК РФ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

белогорский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, олег зубков, происшествия, белогорский район, зоопарк, зоопарк "сказка", животные, новости крыма, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года