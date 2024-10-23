https://crimea.ria.ru/20241023/v-taygane-ustanovyat-pamyatnik-pogibshey-leokadii-perevalovoy-1141296772.html

В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой - РИА Новости Крым, 23.10.2024

В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

В крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников. Об этом сообщил директор парка Олег... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T17:23

2024-10-23T17:23

2024-10-23T17:26

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

парк львов "тайган"

олег зубков

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белогорский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников. Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.16 октября Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.По его словам, после трагедии ни один сотрудник парка львов "не пошатнулся", не отказался от выполнения своих служебных обязанностей, не перестал ходить ко львам, к тиграм или обслуживать медведей."Жизнь в парке (после трагедии – ред.) не остановится", - сказал Зубков. Ранее директор "Тайгана" рассказал, что все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии

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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", олег зубков, крым, новости крыма, белогорский район