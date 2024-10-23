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В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой
В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой
В крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников. Об этом сообщил директор парка Олег... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T17:23
2024-10-23T17:26
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
олег зубков
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников. Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.16 октября Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.По его словам, после трагедии ни один сотрудник парка львов "не пошатнулся", не отказался от выполнения своих служебных обязанностей, не перестал ходить ко львам, к тиграм или обслуживать медведей."Жизнь в парке (после трагедии – ред.) не остановится", - сказал Зубков. Ранее директор "Тайгана" рассказал, что все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедии
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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", олег зубков, крым, новости крыма, белогорский район
В "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

В парке львов "Тайган" в Крыму появится памятник погибшей сотруднице Переваловой

17:23 23.10.2024 (обновлено: 17:26 23.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Крыму.
Сафари-парк Тайган в Крыму. - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В крымском сафари-парке "Тайган" установят памятник управляющей Леокадии Переваловой, погибшей при нападении хищников. Об этом сообщил директор парка Олег Зубков.
16 октября Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.

"Это наша боль, наша печаль – она будет жить с нами, жить в нашей памяти, жить в наших действиях. Мы обязательно поставим Леокадии Владимировне памятник непосредственно в парке "Тайган", <...> чтобы те, кто ее знал, чтобы те сотрудники, которые работали и работают, чтобы те посетители, которые будут приходить в наш парк знали, что у этого парка очень непростая история. Знали, что за той радостью и за тем хорошим настроением, которое они получают сегодня, стоят, в том числе и такие трагические случаи", - сказал Зубков, видео опубликовано в Telegram-канале парка.

По его словам, после трагедии ни один сотрудник парка львов "не пошатнулся", не отказался от выполнения своих служебных обязанностей, не перестал ходить ко львам, к тиграм или обслуживать медведей.
"Жизнь в парке (после трагедии – ред.) не остановится", - сказал Зубков.
Ранее директор "Тайгана" рассказал, что все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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