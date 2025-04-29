https://crimea.ria.ru/20250429/v-krymu-gossluzhaschim-povysyat-zarplatu--aksenov-1146066682.html

В Крыму госслужащим повысят зарплату – Аксенов

В Крыму госслужащим повысят зарплату – Аксенов - РИА Новости Крым, 29.04.2025

В Крыму госслужащим повысят зарплату – Аксенов

В Крыму за два года планируют обеспечить рост уровня зарплаты и повышения престижа работников органов государственной власти и органов местного самоуправления... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T12:53

2025-04-29T12:53

2025-04-29T12:53

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму за два года планируют обеспечить рост уровня зарплаты и повышения престижа работников органов государственной власти и органов местного самоуправления. Такое решение приняли на совещании с министерствами и муниципальными образованиями Республики Крым, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов."Повышение размера оплаты труда планируется обеспечить исключительно за счет оптимизации и сокращения штатной численности, а также сокращения набора в этот же период на государственную и муниципальную службу", – написал с своем Telegram-канале Аксенов.Он добавил, что еще одним источником должен стать дальнейший рост в муниципалитетах налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет активизации работы по уменьшению теневой занятости с заработной платой ниже минимальной."Предполагается сокращение около 15 % вакансий: более 500 в республиканских органах власти и более 700 в муниципалитетах", – уточнил глава Крыма.Ранее руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев заявил, что по расчетам крымских налоговых органов, легализация труда и заработной платы позволит пополнить консолидированный бюджет Крыма на 15 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохраненияБюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - МинфинРост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, зарплата, деньги