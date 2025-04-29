https://crimea.ria.ru/20250429/krymskiy-most-posle-perekrytiya-dvizheniya-informatsiya-ob-ocheredyakh-1146067453.html

Крымский мост – обстановка и очереди

Крымский мост – обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Крымский мост – обстановка и очереди

В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T13:10

2025-04-29T13:10

2025-04-29T13:14

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом – обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт