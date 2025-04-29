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Крымский мост – обстановка и очереди
Крымский мост – обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Крымский мост – обстановка и очереди
В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:10
2025-04-29T13:10
2025-04-29T13:14
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом – обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост – обстановка и очереди
На Крымском мосту после открытия движения в очереди более 400 автомобилей
13:10 29.04.2025 (обновлено: 13:14 29.04.2025)