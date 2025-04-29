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Крымский мост – обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Крымский мост – обстановка и очереди
Крымский мост – обстановка и очереди - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Крымский мост – обстановка и очереди
В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:10
2025-04-29T13:14
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом – обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост – обстановка и очереди

На Крымском мосту после открытия движения в очереди более 400 автомобилей

13:10 29.04.2025 (обновлено: 13:14 29.04.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В очередях с обеих сторон Крымского моста после открытия движения скопились более 400 автомобилей. Это следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", – сказано в сообщении.

В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому досмотр транспортных средств на Крымском мосту, который является стратегическим объектом – обязательная процедура, необходимая для обеспечения безопасности.
Движение здесь разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также работает паромная переправа через Керченский пролив.
Добраться из Крыма и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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