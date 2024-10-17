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"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после
"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после - РИА Новости Крым, 17.10.2024
"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после
Все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T13:28
2024-10-17T13:38
олег зубков
чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года
парк львов "тайган"
крым
новости крыма
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции. Об этом рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков. Видео с его комментарием опубликовано Telegram-канале сафари-парка.Накануне в парке в Белогорском районе Крыма львы растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Леокадия Перевалова работала в "Тайгане" с самого начала его основания в 2006 году, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя. По словам директора парка, женщина "очень любила парк и не мыслила без него своей жизни, была душой коллектива и пыталась все делать самостоятельно, и мало кому доверяя работу".Гибель управляющей парком произошла, по словам Зубкова, из-за трагической случайности. Заслонка, которая должна быть закрыта в ста процентах случаев, оказалась в этот раз почему-то незакрытой. Эта ошибка позволила львам зайти в помещение и напасть. Зубков заверил, что львы сами не могли поднять заслонку. Но даже если гипотетически предположить, что лев поднял шибер, он бы опять опустился. Когда сотрудники стали искать Перевалову, то увидели, что шибер был полностью открыт, и противовес находился в нижнем положении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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олег зубков, чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", крым, новости крыма, белогорский район
"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и после

Парк "Тайган" воспринял гибель управляющей Переваловой как личную трагедию – Зубков

13:28 17.10.2024 (обновлено: 13:38 17.10.2024)
 
© t.me/taigancafariДиректор парка львов "тайган" Олег Зубков рассказывает о гибели управляющей Леокадии Переваловой. Скриншот видео
Директор парка львов тайган Олег Зубков рассказывает о гибели управляющей Леокадии Переваловой. Скриншот видео
© t.me/taigancafari
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Все без исключения сотрудники сафари-парка "Тайган" очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию, но при этом коллектив собран как никогда и тщательно выполняет свои функции. Об этом рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков. Видео с его комментарием опубликовано Telegram-канале сафари-парка.
Накануне в парке в Белогорском районе Крыма львы растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
"Нас постигла невосполнимая утрата… Каждый из коллектива парка "Тайган" воспринял это как глубоко личную трагедию. Но мы не можем впасть в депрессию. Животных, которые живут в парке, нужно обслуживать ежедневно. Поэтому коллектив зоопарка собран как никогда и внимательно и тщательно выполняет свои функциональные обязанности", - сказал Зубков.
Леокадия Перевалова работала в "Тайгане" с самого начала его основания в 2006 году, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя. По словам директора парка, женщина "очень любила парк и не мыслила без него своей жизни, была душой коллектива и пыталась все делать самостоятельно, и мало кому доверяя работу".
Гибель управляющей парком произошла, по словам Зубкова, из-за трагической случайности. Заслонка, которая должна быть закрыта в ста процентах случаев, оказалась в этот раз почему-то незакрытой. Эта ошибка позволила львам зайти в помещение и напасть. Зубков заверил, что львы сами не могли поднять заслонку. Но даже если гипотетически предположить, что лев поднял шибер, он бы опять опустился. Когда сотрудники стали искать Перевалову, то увидели, что шибер был полностью открыт, и противовес находился в нижнем положении.

"Мы сильно переживем эту трагедию. Парк будет жить дальше, но такого человека как Леокадия здесь уже, наверное, не будет. История парка разделилась на два этапа: до ее гибели и после. Мне будет очень трудно без нее во всех отношениях", - заключил директор "Тайгана".

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