Украина ожидает новую партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году
Украина ожидает очередную партию истребителей F-16 от Нидерландов в этом году - Умеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году, сообщил глава минобороны Украины Рустем Умеров, не уточнив сроки поставки.
Глава украинского оборонного ведомства отметил, что провел в Гааге встречу со своим нидерландским коллегой Рубеном Брекелмансом, где кроме прочего обсудил коалицию Воздушных сил. По словам Умерова, удалось достичь определенных договоренностей на текущий год.
"Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, и их помощь существенно возросла в 2024 году. Уже есть договоренности на 2025. Главный приоритет - программа F-16. Ожидаем передачу очередной партии самолетов в 2025, продолжаем обучение пилотов, инженерного и технического состава", - написал Умеров на своей странице в социальной сети.
Умеров отметил, что стороны скоординировали распределение ранее анонсированных 400 миллионов евро, а также подготовку масштабных "совместных проектов по дальнобойным возможностям".В начале августа текущего года Владимир Зеленский заявлял о поставках на Украину первых истребителей F-16. В декабре он заявил о прибытии в страну второй партии истребителей F-16 от Дании.
В конце июля 2024 года британская газета The Telegraph написала, что на Украине пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16. Они использовались в качестве средств ПВО.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что передаваемые Украине истребители F-16 будут оснащены ракетами американского производства, в том числе AGM-88 HARM класса "воздух – земля", высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами класса "воздух – воздух" AMRAAM и AIM-9X, а также бомбами малого диаметра.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, это западное оружие лишь продлит агонию киевского режима, поскольку Украина испытывает дефицит летчиков, которые могут управлять такими машинами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: