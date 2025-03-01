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Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист - РИА Новости Крым, 01.03.2025
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Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
После перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T17:10
2025-03-01T17:10
малек дудаков
мнения
украина
сша
политика
новости
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. После перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, отметив, что одновременно с этим Трамп начнет готовить смену элит на Украине.По мнению Дудакова, перепалка в Белом доме "окончательно сжигает все мосты в отношениях Белого дома с нынешней властью в Киеве".Кроме того, после изгнания Зеленского из Вашингтона "Трамп скорее всего даст зеленый свет всем антикоррупционным расследованиям в отношении Украины", добавил Дудаков.Попытка Европы подключиться и разрешить противоречия в рамках саммита США – Евросоюз – Украина имеет крайне мало шансов увенчаться успехом, считает он. А у самой Европы, арсеналы которой пусты, как и бюджет, "даже близко нет возможностей заместить помощь из США", отметил политолог.Американист считает, что команда Трампа держала обиду на Зеленского с 2019 года, когда тот отказал Трампу в содействии провести расследование коррупционных связей семьи Байденов. Информация об этом тогда появилась в американских СМИ, где сам скандал получил название "Украинагейт" (отсылка к Уотергейтскому скандалу).Также, по мнению Дудакова, трамписты не простили Зеленскому и поддержки оппонентки Трампа на президентских выборах Камалы Харис и его поездки в "колеблющийся штат" Пенсильвания.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы
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РИА Новости Крым
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малек дудаков, мнения, украина, сша, политика, новости, владимир зеленский
Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист

Трамп начнет готовить смену элит на Украине после скандала с Зеленским - эксперт

17:10 01.03.2025
 
© СоцсетиВ Киеве на монумент "Родина-мать" установили украинский трезубец вместо герба СССР
В Киеве на монумент Родина-мать установили украинский трезубец вместо герба СССР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. После перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, отметив, что одновременно с этим Трамп начнет готовить смену элит на Украине.
По мнению Дудакова, перепалка в Белом доме "окончательно сжигает все мосты в отношениях Белого дома с нынешней властью в Киеве".
"Поезд уже ушел безвозвратно… Новых траншей Киеву и так ждать не стоило. Но и выделение средств по старым контрактам, а также обмен разведданными с Украиной теперь могут остановиться", – написал американист в своем Telegram-канале.
Кроме того, после изгнания Зеленского из Вашингтона "Трамп скорее всего даст зеленый свет всем антикоррупционным расследованиям в отношении Украины", добавил Дудаков.
© © AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
1 из 5
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© © AP Photo / Ben Curtis
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
2 из 5

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

© РИА Новости . Стрингер
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© © AP Photo / Mstyslav ChernoВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
3 из 5
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
© © AP Photo / Mstyslav Cherno
© AP Photo Mystyslav Chernov

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме
4 из 5

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

© AP Photo Mystyslav Chernov
© РИА НовостиВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
5 из 5
Владимир Зеленский
© РИА Новости
1 из 5
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
© © AP Photo / Ben Curtis
2 из 5

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

© РИА Новости . Стрингер
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3 из 5
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
© © AP Photo / Mstyslav Cherno
4 из 5

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

© AP Photo Mystyslav Chernov
5 из 5
Владимир Зеленский
© РИА Новости
Попытка Европы подключиться и разрешить противоречия в рамках саммита США – Евросоюз – Украина имеет крайне мало шансов увенчаться успехом, считает он. А у самой Европы, арсеналы которой пусты, как и бюджет, "даже близко нет возможностей заместить помощь из США", отметил политолог.
"А вскоре Трамп еще начнет задавливать Евросоюз тарифами в 25%, стремясь устроить там смену элит. Как в конечном счете и на Украине", – заключил Дудаков.
Американист считает, что команда Трампа держала обиду на Зеленского с 2019 года, когда тот отказал Трампу в содействии провести расследование коррупционных связей семьи Байденов. Информация об этом тогда появилась в американских СМИ, где сам скандал получил название "Украинагейт" (отсылка к Уотергейтскому скандалу).
Также, по мнению Дудакова, трамписты не простили Зеленскому и поддержки оппонентки Трампа на президентских выборах Камалы Харис и его поездки в "колеблющийся штат" Пенсильвания.
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