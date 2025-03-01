https://crimea.ria.ru/20250301/chto-zhdet-ukrainu-posle-skandala-trampa-s-zelenskim---amerikanist-1144573292.html

Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист

Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист

После перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T17:10

2025-03-01T17:10

2025-03-01T17:10

малек дудаков

мнения

украина

сша

политика

новости

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. После перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом и нелегитимным лидером Украины Владимиром Зеленским Киеву не стоит ждать не только новых траншей, но и выделения средств США по старым контрактам, и обмена разведданными. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков, отметив, что одновременно с этим Трамп начнет готовить смену элит на Украине.По мнению Дудакова, перепалка в Белом доме "окончательно сжигает все мосты в отношениях Белого дома с нынешней властью в Киеве".Кроме того, после изгнания Зеленского из Вашингтона "Трамп скорее всего даст зеленый свет всем антикоррупционным расследованиям в отношении Украины", добавил Дудаков.Попытка Европы подключиться и разрешить противоречия в рамках саммита США – Евросоюз – Украина имеет крайне мало шансов увенчаться успехом, считает он. А у самой Европы, арсеналы которой пусты, как и бюджет, "даже близко нет возможностей заместить помощь из США", отметил политолог.Американист считает, что команда Трампа держала обиду на Зеленского с 2019 года, когда тот отказал Трампу в содействии провести расследование коррупционных связей семьи Байденов. Информация об этом тогда появилась в американских СМИ, где сам скандал получил название "Украинагейт" (отсылка к Уотергейтскому скандалу).Также, по мнению Дудакова, трамписты не простили Зеленскому и поддержки оппонентки Трампа на президентских выборах Камалы Харис и его поездки в "колеблющийся штат" Пенсильвания.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Посади свинью за стол": в Крыму оценили переговоры Зеленского и Трампа Приказано уйти: встреча Трампа и Зеленского глазами западной прессы Перепалка Зеленского с Трампом – реакция Европы

https://crimea.ria.ru/20250301/amerikanskoe-shapito-shou-zachem-tramp-prilyudno-vyporol-zelenskogo-1144575665.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малек дудаков, мнения, украина, сша, политика, новости, владимир зеленский