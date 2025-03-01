Рейтинг@Mail.ru
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/napadenie-na-izbiratelnyy-uchastok-v-abkhazii---neizvestnye-otkryli-ogon-1144581522.html
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T21:09
2025-03-01T21:10
происшествия
в мире
абхазия
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_85102d64052eff98c41afb5510aeb3bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек."Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", - сообщили в МВД.После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, предпринимаются меры по задержанию подозреваемых, объявлен план-перехват.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
абхазия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_745271baf1dba36f02bc73c17eadd82e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, в мире, абхазия, выборы, новости
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь

Неизвестные напали на участок в Абхазии, при их задержании они открыли огонь - МВД

21:09 01.03.2025 (обновлено: 21:10 01.03.2025)
 
Мигалка полиции
Мигалка полиции
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
"Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", - сообщили в МВД.
После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, предпринимаются меры по задержанию подозреваемых, объявлен план-перехват.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПроисшествияВ миреАбхазияВыборыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22В Крыму сняли с горы Сокол туристку с травмой ноги
21:16Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
21:09Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
20:45Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
20:32День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика
20:07Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
19:33В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
19:19"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме
18:55Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
18:32Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
18:08Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
17:54В Крыму бегемот слопал Масленицу
17:41США отключат Starlink для ВСУ – мнение
17:10Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
16:43Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
16:12Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
15:44Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
15:19Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
14:40Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
14:18ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
Лента новостейМолния