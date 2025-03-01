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Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T21:09
2025-03-01T21:09
2025-03-01T21:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек."Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", - сообщили в МВД.После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, предпринимаются меры по задержанию подозреваемых, объявлен план-перехват.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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происшествия, в мире, абхазия, выборы, новости
Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
Неизвестные напали на участок в Абхазии, при их задержании они открыли огонь - МВД
21:09 01.03.2025 (обновлено: 21:10 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Абхазии.
Голосование проходило с 8.00 до 20.00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России - в Москве и Черкесске. Как сообщал ЦИК, по состоянию на 18.00 явка избирателей составила 60%, свои голоса отдали почти 90 тысяч человек.
"Первого марта, примерно в 19.30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а так же документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост "Мюссера", не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу", - сообщили в МВД.
После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, предпринимаются меры по задержанию подозреваемых, объявлен план-перехват.
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