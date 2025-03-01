Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на инфраструктуру "Турецкого потока" - МИД
20:45 01.03.2025 (обновлено: 21:01 01.03.2025)
© Фото: "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"
© Фото: "Турецкий поток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.
"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
В ночь на 28 февраля три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.
17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде отметил, что эта атака должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам".
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