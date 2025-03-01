https://crimea.ria.ru/20250301/vengriya-trebuet-ot-ek-obyasneniy-po-atake-kieva-na-turetskiy-potok-1144581315.html

Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T20:45

2025-03-01T20:45

2025-03-01T21:01

газопровод "турецкий поток"

всу (вооруженные силы украины)

венгрия

еврокомиссия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/07/1114540794_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_7e82fe42414de24fc433091f3f0d8fba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.В ночь на 28 февраля три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде отметил, что эта атака должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцевУдар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнениеЗахарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"

венгрия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газопровод "турецкий поток", всу (вооруженные силы украины), венгрия, еврокомиссия, новости