Рейтинг@Mail.ru
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250301/vengriya-trebuet-ot-ek-obyasneniy-po-atake-kieva-na-turetskiy-potok-1144581315.html
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток" - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T20:45
2025-03-01T21:01
газопровод "турецкий поток"
всу (вооруженные силы украины)
венгрия
еврокомиссия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/07/1114540794_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_7e82fe42414de24fc433091f3f0d8fba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.В ночь на 28 февраля три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде отметил, что эта атака должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцевУдар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнениеЗахарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111454/07/1114540794_53:0:912:644_1920x0_80_0_0_bd692bec6c4aaa90ef79a1f4633e3f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газопровод "турецкий поток", всу (вооруженные силы украины), венгрия, еврокомиссия, новости
Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"

Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на инфраструктуру "Турецкого потока" - МИД

20:45 01.03.2025 (обновлено: 21:01 01.03.2025)
 
© Фото: "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"
Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток
© Фото: "Турецкий поток"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто потребовал от Еврокомиссии объяснений в связи с атакой Киева на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", поскольку безопасность его инфраструктуры является одной из данных ЕК гарантий, без соблюдения которых Будапешт отказывается продлевать антироссийские санкции в марте.
"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет нападать на инфраструктуру, ведущую в Евросоюз, поэтому мы призываем комиссию немедленно разъяснить, соблюдает ли она данную ей гарантию", - написал Сийярто в соцсети.
В ночь на 28 февраля три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.
17 февраля крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) "Кропоткинская" в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников ВСУ. Удар был нанесен семью дронами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.
11 января киевский режим предпринял первую попытку ударить девятью БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции "Русская". Все дроны были сбиты, но обломками одного из них упали на здание и оборудование газоизмерительной станции. Сотрудники "Газпрома" оперативно устранили последствия падения осколков и восстановили оборудование.
Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с делегацией США в Эр-Рияде отметил, что эта атака должна укрепить всех во мнении, что Владимиру Зеленскому и всей его команде нужно "дать по рукам".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на станцию перекачки нефти направлена против акционеров-иностранцев
Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение
Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
 
Газопровод "Турецкий поток"ВСУ (Вооруженные силы Украины)ВенгрияЕврокомиссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22В Крыму сняли с горы Сокол туристку с травмой ноги
21:16Ударом Искандера-М уничтожены 150 боевиков ВСУ в Днепропетровской области
21:09Нападение на избирательный участок в Абхазии - неизвестные открыли огонь
20:45Венгрия требует от ЕК объяснений по атаке Киева на "Турецкий поток"
20:32День рождения таблицы Менделеева: как это было - инфографика
20:07Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС впервые прошла через Россию
19:33В Сочи нашли тело попавшего под снежную лавину лыжника
19:19"Английский баланс": почему Британия молчит после скандала в Белом доме
18:55Как в "Гарри Поттере": Крым создает уникальную технологию на редкоземах
18:32Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
18:08Юная тхэквондистка из Севастополя взяла золото на Первенстве России
17:54В Крыму бегемот слопал Масленицу
17:41США отключат Starlink для ВСУ – мнение
17:10Что ждет Украину после скандала Трампа с Зеленским - американист
16:43Новые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому сектору
16:12Спектакль Севастопольского ТЮЗа – в Золотом фонде театральных постановок
15:44Второй тур выборов президента Абхазии признан состоявшимся
15:19Американское шапито-шоу: зачем Трамп прилюдно "выпорол" Зеленского
14:40Армия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиков
14:18ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Турецкого потока"
Лента новостейМолния