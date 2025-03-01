https://crimea.ria.ru/20250301/vsu-bespilotnikami-atakovali-kompressornuyu-stantsiyu-russkaya-na-kubani-1144574403.html

На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"

На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская" - РИА Новости Крым, 01.03.2025

На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"

Три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T14:18

2025-03-01T14:18

2025-03-01T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.Силы ПВО отразили налет БПЛА - дроны были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. В настоящее время "Русская" осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. добавили в оборонном ведомстве.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф