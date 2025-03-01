https://crimea.ria.ru/20250301/vsu-bespilotnikami-atakovali-kompressornuyu-stantsiyu-russkaya-na-kubani-1144574403.html
На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"
На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская" - РИА Новости Крым, 01.03.2025
На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"
Три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T14:18
2025-03-01T14:18
2025-03-01T14:23
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.Силы ПВО отразили налет БПЛА - дроны были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. В настоящее время "Русская" осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. добавили в оборонном ведомстве.
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2025
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф
Материал дополняется
На Кубани ВСУ атаковали обеспечивающую Европу газом станцию "Русская"
На Кубани ВСУ атаковали компрессорную станцию "Турецкого потока" - Минобороны
14:18 01.03.2025 (обновлено: 14:23 01.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника атаковали по компрессорную станцию "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщили в Минобороны.
"В ночь на 28 февраля, на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон, киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции "Русская", обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". - сказано в сообщении.
Силы ПВО отразили налет БПЛА - дроны были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. В настоящее время "Русская" осуществляет подачу газа в трубопровод "Турецкий поток" в штатном режиме. добавили в оборонном ведомстве.