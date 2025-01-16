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Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока" - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока" - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
Европейский союз целенаправленно игнорирует атаки Киева на "Турецкий поток", предпочитая невнятные объяснения, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T15:00
2025-01-16T15:02
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
сша
европейский союз (ес)
газ
в мире
происшествия
новости
газопровод "турецкий поток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Европейский союз целенаправленно игнорирует атаки Киева на "Турецкий поток", предпочитая невнятные объяснения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она выразила мнение, что подобные действия удобны определенным кругам Евросоюза, которые действуют не в интересах своих граждан. В то же время, по словам Захаровой, остальная часть ЕС не обладает полной информацией о происходящем.Официальный представитель российского МИД добавила, что ударом по "Турецкому потоку" США и Украина пытаются прекратить поставки российского газа в Европу. Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщили в Минобороны России.В ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток" Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнениеСША хотят уничтожить "Турецкий поток" руками Украины – ЛавровУдаром по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы
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60
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, сша, европейский союз (ес), газ, в мире, происшествия, новости, газопровод "турецкий поток"
Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"

Захарова раскритиковала реакцию Евросоюза на удары Киева по "Турецкому потоку"

15:00 16.01.2025 (обновлено: 15:02 16.01.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Европейский союз целенаправленно игнорирует атаки Киева на "Турецкий поток", предпочитая невнятные объяснения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Брюссель ограничивается невнятными рассуждениями, что любые атаки на объекты энергосистемы, конечно, вызывают у него озабоченность. Якобы Киев, киевский режим, Европейский Союз ни о чем таком не информировал. И вообще это не удары по энергетике, это что-то другое", - сказала Захарова.

Она выразила мнение, что подобные действия удобны определенным кругам Евросоюза, которые действуют не в интересах своих граждан. В то же время, по словам Захаровой, остальная часть ЕС не обладает полной информацией о происходящем.
Официальный представитель российского МИД добавила, что ударом по "Турецкому потоку" США и Украина пытаются прекратить поставки российского газа в Европу.

"Есть основания полагать, что атака на "Турецкий поток" была осуществлена по наводке Вашингтона. Это правда, что Вашингтон и Киев действуют в связке и делают все для того, чтобы прекратить поставки стабильного, разумного по ценам, качественного российского газа в Европу и расчистить рынок для дорогостоящего американского сжиженного природного газа", - заключила Захарова.

Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток", целью атаки было прекращение поставок газа в ЕС, сообщили в Минобороны России.
В ответ на атаки по территории России западными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку уничтожить "Турецкий поток" Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины.
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Ударом по "Турецкому потоку" Киев посягнул на суверенитет стран Европы
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСШАЕвропейский Союз (ЕС)ГазВ миреПроисшествияНовостиГазопровод "Турецкий поток"
 
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