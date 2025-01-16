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Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому "решить вопросы" с... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T15:48
2025-01-16T15:48
мошенничество
крым
новости крыма
симферополь
прокуратура республики крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому "решить вопросы" с арендой земли за 12 млн рублей.По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, передавшего деньги "за решение вопроса", выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взяткиЗастройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде
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мошенничество, крым, новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, закон и право
Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

В Крыму мошенник получил срок за обещания решить земельный вопрос за 12 млн

15:48 16.01.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому "решить вопросы" с арендой земли за 12 млн рублей.
По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.
"Находясь в Симферополе, он получил от знакомого 3 миллиона от оговоренной суммы, после чего незаконная деятельность мужчин была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю", - сказано в сообщении.
В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, передавшего деньги "за решение вопроса", выделено в отдельное производство.
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МошенничествоКрымНовости КрымаСимферопольПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
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