https://crimea.ria.ru/20250116/obeschal-reshit-vopros-za-12-millionov-v-krymu-moshennik-poluchil-srok-1143396306.html

Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок

В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому "решить вопросы" с... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:48

2025-01-16T15:48

2025-01-16T15:48

мошенничество

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прокуратура республики крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе осудили мошенника за попытку хищения 12 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина обещал знакомому "решить вопросы" с арендой земли за 12 млн рублей.По данным надзорного ведомства, осужденный узнал о намерениях своего знакомого получить в долгосрочную аренду 49 гектаров земли в севастопольском поселке Верхнесадовое и предложил ему передать деньги должностным лицам за решение вопроса, хотя на самом деле соответствующих связей и возможности не имел, а деньги хотел присвоить.В итоге суд приговорил виновного к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, передавшего деньги "за решение вопроса", выделено в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенник пытался выманить у коммерсанта 2,5 млн взяткиЗастройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеБухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, закон и право