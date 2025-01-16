https://crimea.ria.ru/20250116/pomoschnik-putina-prokommentiroval-ego-vozmozhnuyu-vstrechu-s-trampom-1143411843.html

Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом

Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом

Между Москвой и Вашингтоном в настоящее время контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T19:31

2025-01-16T19:31

2025-01-16T19:33

владимир путин (политик)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном в настоящее время контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, отметил помощник главы РФ.И добавил, что Россия ожидает, когда Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным.Избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, подчеркнул Ушаков.И Путин, и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, выразил мнение помощник главы российского государства. Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона, подчеркнул он.Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, подытожил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дональд трамп, новости, юрий ушаков, политика, в мире, россия, сша