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Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
Между Москвой и Вашингтоном в настоящее время контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T19:31
2025-01-16T19:31
2025-01-16T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном в настоящее время контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, отметил помощник главы РФ.И добавил, что Россия ожидает, когда Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным.Избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, подчеркнул Ушаков.И Путин, и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, выразил мнение помощник главы российского государства. Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона, подчеркнул он.Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, подытожил Ушаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), дональд трамп, новости, юрий ушаков, политика, в мире, россия, сша
Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
Контактов по подготовке встречи Путина и Трампа пока нет – помощник президента РФ Ушаков
19:31 16.01.2025 (обновлено: 19:33 16.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Между Москвой и Вашингтоном в настоящее время контактов по подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Пока нет. Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы", – сказал Ушаков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Возможному разговору Путина и Трампа должны предшествовать контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ, отметил помощник главы РФ.
И добавил, что Россия ожидает, когда Трамп официально вступит в должность, прежде чем говорить о подготовке контактов американского лидера с Владимиром Путиным.
Избранный президент США столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, подчеркнул Ушаков.
И Путин, и Трамп могут стать инициаторами телефонного разговора друг с другом, но, как правило, первым телефонный звонок осуществляет приходящий во власть лидер, выразил мнение помощник главы российского государства. Москва не сидит у телефона в ожидании звонка из Вашингтона, подчеркнул он.
"Вы знаете, мне не хотелось бы, чтобы создавалось впечатление такое, что в Москве сидят и ждут, когда телефонный звонок поступит из Вашингтона", – сказал Ушаков.
Москва готова выслушать предложения Вашингтона по возможным контактам президента России и избранного президента США Дональда Трампа и конструктивно на них ответить, подытожил Ушаков.
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