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Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму

Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму

Па пожарах в жилых домах в Крыму с начала недели спасли трех человек, проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T22:42

2025-01-16T22:42

2025-01-16T22:42

пожар

алупка

гурзуф

новости крыма

происшествия

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Па пожарах в жилых домах в Крыму с начала недели спасли трех человек, проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.Один из пожаров произошел в Алупке, в двухэтажном доме. Загорелась квартира и кровля, площадь пожара составила 80 квадратных метров.По информации чрезвычайного ведомства, на текущей неделе пожарные ялтинского гарнизона участвовали в ликвидации огня в Гурзуфе на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.На месте пожара от МЧС России были задействованы 14 человек личного состава, 3 автоцистерны и 1 автолестница.Еще один пожар произошел в Симферополе на первом этаже многоквартирного дома. Огонь охватил площадь в 1 квадратный метр.14 января стало известно о возгорании частного дома в Крыму. Пожар произошел из-за невыключенной гирлянды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировалиДва человека погибли на пожарах в СевастополеВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме

алупка

гурзуф

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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