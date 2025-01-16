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Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму
Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму
Па пожарах в жилых домах в Крыму с начала недели спасли трех человек, проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T22:42
2025-01-16T22:42
2025-01-16T22:42
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алупка
гурзуф
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Па пожарах в жилых домах в Крыму с начала недели спасли трех человек, проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.Один из пожаров произошел в Алупке, в двухэтажном доме. Загорелась квартира и кровля, площадь пожара составила 80 квадратных метров.По информации чрезвычайного ведомства, на текущей неделе пожарные ялтинского гарнизона участвовали в ликвидации огня в Гурзуфе на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.На месте пожара от МЧС России были задействованы 14 человек личного состава, 3 автоцистерны и 1 автолестница.Еще один пожар произошел в Симферополе на первом этаже многоквартирного дома. Огонь охватил площадь в 1 квадратный метр.14 января стало известно о возгорании частного дома в Крыму. Пожар произошел из-за невыключенной гирлянды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на пожаре спасли одного человека и десять эвакуировалиДва человека погибли на пожарах в СевастополеВ Джанкое произошел пожар в двухэтажном доме
алупка
гурзуф
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пожар, алупка, гурзуф, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, симферополь
Три человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму
На пожарах в Крыму спасли три человека за четыре дня – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Па пожарах в жилых домах в Крыму с начала недели спасли трех человек, проводилась эвакуация людей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.
Один из пожаров произошел в Алупке, в двухэтажном доме. Загорелась квартира и кровля, площадь пожара составила 80 квадратных метров.
"Из здания был спасен один человек, а эвакуированы 10 жильцов. К тушению были привлечены 26 человек личного состава и 3 автоцистерны", – уточнили в крымском главке МЧС России.
По информации чрезвычайного ведомства, на текущей неделе пожарные ялтинского гарнизона участвовали в ликвидации огня в Гурзуфе на пятом этаже многоквартирного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
"Из пятиэтажки были эвакуированы 10 человек, одного из жильцов спасли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – сообщили в МЧС.
На месте пожара от МЧС России были задействованы 14 человек личного состава, 3 автоцистерны и 1 автолестница.
Еще один пожар произошел в Симферополе на первом этаже многоквартирного дома. Огонь охватил площадь в 1 квадратный метр.
"Хозяина квартиры спасли и вывели на свежий воздух. На месте работали 9 сотрудников, 2 автоцистерны и 1 автолестница", – говорится в сообщении МЧС России.
14 января стало известно о возгорании частного дома
в Крыму. Пожар произошел из-за невыключенной гирлянды.
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