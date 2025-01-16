https://crimea.ria.ru/20250116/mirotvortsy-nato-na-ukraine-kogda-primut-okonchatelno-reshenie-1143410630.html

Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение

Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение

Решение о введении на территорию Украины каких бы то ни было миротворцев будут принимать не Великобритания и Франция, а Россия и США по итогам переговоров глав... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T21:22

2025-01-16T21:22

2025-01-16T21:59

мнения

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

украина

франция

великобритания

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Решение о введении на территорию Украины каких бы то ни было миротворцев будут принимать не Великобритания и Франция, а Россия и США по итогам переговоров глав государств в рамках процесса урегулирования конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Вадим Колесниченко, комментируя очередные заявления Зеленского о вводе европейского контингента.Накануне, 15 января, глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Дональдом Туском в Варшаве заявил, что введение миротворческого европейского контингента на Украину обсуждали с некоторыми международными партнерами. А именно, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и руководством стран Балтии. Тема также поднималась на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером – сегодня, 16 января, он прибыл в Киев.Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве">>По мнению Колесниченко, заявления о миротворцах от "так называемых балтийских тигров" всерьез вообще рассматривать нет необходимости. Что же касается Великобритании и Франции, то оттуда отправлять теперь тоже некого, добавил он.Это итог стараний самой Европы, благоденствие которой десятилетиями строилось за счет дешевых энергоресурсов из России, а на оборону и обеспечение безопасности здесь толком не тратили ничего, отметил политолог.Теперь же, когда США навязали европейцам дорогие энергоресурсы и перекладывает на них финансовую ответственность за ситуацию на Украине, это обрушило экономику Европы, построить ее заново невозможно, и разговоры о "европейской армии" пусты, уверен эксперт.Но главное даже не это, подчеркнул Колесниченко, а то, что миротворцы – это мандат, который вручает Совет Безопасности ООН, где у РФ есть право вето, а все остальное – оккупационно-экспедиционные войска, которым Россия не позволит быть на Украине."Трамп уже признал, что Россия была вынуждена защищать себя, потому что НАТО пришла на порог нашего дома. А что оккупационно-экспедиционный корпус Франции или Англии – это не те же войска НАТО, которые будут законными целями для России? Поэтому пусть они говорят о миротворцах сколько угодно, но ключевая роль в вопросе о присутствии кого-либо здесь – это позиция Российской Федерации", – сказал эксперт.Процесс урегулирования украинского конфликта еще не начался, но все, что связано с ним и с территорией Украины, будут решать в первую очередь Россия и США как участники глобального круглого стола по новому мироустройству, подытожил политолог.Ранее, комментируя эту же тему, военный эксперт Александр Хроленко высказал мнение, что в случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат, однако Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине и не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с УкраинойДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

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франция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, украина, франция, великобритания, нато