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Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T20:14
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владимир зеленский
киев
украина
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.В том, что украинская армия отступает, он обвинил "западных партнеров", поставки вооружений от которых задерживаются. По этой причине, сказал Зеленский, бригады ВСУ, которые терпят значительные потери, комплектуются слишком медленно.В начале января Генштаб ВСУ заявил, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта. По данным украинского командования, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, а также на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях и в районе Константинополя.На фоне этих заявлений российские военнослужащие в зоне специальной военной операции продолжают наступление, день за днем освобождая новые населенные пункты. Так, 15 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Украинка в ДНР, а 14 января подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихРоссийские войска освободили Песчаное в ДНРАрмия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР
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владимир зеленский, киев, украина, новости, россия
Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте

Зеленский публично признал успешное наступление российской армии

20:14 16.01.2025 (обновлено: 20:19 16.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

"Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть", – сказал Владимир Зеленский.

В том, что украинская армия отступает, он обвинил "западных партнеров", поставки вооружений от которых задерживаются. По этой причине, сказал Зеленский, бригады ВСУ, которые терпят значительные потери, комплектуются слишком медленно.
В начале января Генштаб ВСУ заявил, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта. По данным украинского командования, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, а также на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях и в районе Константинополя.
На фоне этих заявлений российские военнослужащие в зоне специальной военной операции продолжают наступление, день за днем освобождая новые населенные пункты. Так, 15 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Украинка в ДНР, а 14 января подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное.
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