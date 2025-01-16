https://crimea.ria.ru/20250116/initsiativa-u-russkikh--zayavlenie-zelenskogo-o-situatsii-na-fronte-1143412746.html

Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте

Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте

Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T20:14

2025-01-16T20:14

2025-01-16T20:19

владимир зеленский

киев

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.В том, что украинская армия отступает, он обвинил "западных партнеров", поставки вооружений от которых задерживаются. По этой причине, сказал Зеленский, бригады ВСУ, которые терпят значительные потери, комплектуются слишком медленно.В начале января Генштаб ВСУ заявил, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта. По данным украинского командования, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, а также на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях и в районе Константинополя.На фоне этих заявлений российские военнослужащие в зоне специальной военной операции продолжают наступление, день за днем освобождая новые населенные пункты. Так, 15 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Украинка в ДНР, а 14 января подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихРоссийские войска освободили Песчаное в ДНРАрмия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

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2025

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владимир зеленский, киев, украина, новости, россия