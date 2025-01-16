Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
Зеленский публично признал успешное наступление российской армии
20:14 16.01.2025 (обновлено: 20:19 16.01.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский публично признал, что инициатива на фронте на востоке Украины сейчас принадлежит российской армии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.
"Что касается поля боя: не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть", – сказал Владимир Зеленский.
В том, что украинская армия отступает, он обвинил "западных партнеров", поставки вооружений от которых задерживаются. По этой причине, сказал Зеленский, бригады ВСУ, которые терпят значительные потери, комплектуются слишком медленно.
В начале января Генштаб ВСУ заявил, что армия Украины находится в сложном положении по всей линии фронта. По данным украинского командования, наиболее сложная ситуация для боевиков сложилась в районе Волчанска, а также на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском направлениях и в районе Константинополя.
На фоне этих заявлений российские военнослужащие в зоне специальной военной операции продолжают наступление, день за днем освобождая новые населенные пункты. Так, 15 января в Минобороны РФ сообщили об освобождении села Украинка в ДНР, а 14 января подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Терны и Нескучное.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: