https://crimea.ria.ru/20250114/armiya-rossii-osvobodila-naselennye-punkty-neskuchnoe-i-terny-v-dnr-1143336066.html

Армия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР

Армия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Армия России освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T14:34

2025-01-14T14:34

2025-01-14T14:44

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, российская группировка "Запад" освободила населенный пункт Терны в ДНР."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Терны Донецкой Народной Республики", - добавили в ведомстве.Накануне сообщалось об освобождении населенного пункта Песчаное в Донбассе. Ранее бойцы "Центра" взяли под контроль село Даченское в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль РоссииОсвобождение Курской области: потери ВСУ превысили 51 000 боевиковАрмия России освободила Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новости сво