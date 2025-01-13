https://crimea.ria.ru/20250113/krupneyshee-v-evrope-mestorozhdenie-litiya-pereshlo-pod-kontrol-rossii-1143286741.html

Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России

Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России

Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко (ДНР). Об этом в эфире канала "Россия 24"... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T13:38

2025-01-13T13:38

2025-01-13T13:46

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

полезные ископаемые

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко (ДНР). Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Пушилин напомнил, что ранее Владимир Зеленский практически открыто торговал украинскими недрами, предлагая разработку месторождений в обмен на военную помощь.Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году и является одним из крупнейших в Европе. Запасы лития в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.Литий - и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности. В медицине соли лития используют в качестве психотропных препаратов для лечения депрессии, биполярных расстройств и т.п..Армия России освободила село Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Песчаное в ДНРПереговоры по Украине - Зеленский назвал условиеАрмия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин

донецкая народная республика (днр)

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), денис пушилин, полезные ископаемые, россия, украина, новости