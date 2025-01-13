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Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России
Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России
Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко (ДНР). Об этом в эфире канала "Россия 24"... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T13:38
2025-01-13T13:46
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко (ДНР). Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Пушилин напомнил, что ранее Владимир Зеленский практически открыто торговал украинскими недрами, предлагая разработку месторождений в обмен на военную помощь.Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году и является одним из крупнейших в Европе. Запасы лития в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.Литий - и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности. В медицине соли лития используют в качестве психотропных препаратов для лечения депрессии, биполярных расстройств и т.п..Армия России освободила село Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Песчаное в ДНРПереговоры по Украине - Зеленский назвал условиеАрмия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, полезные ископаемые, россия, украина, новости
Крупнейшее в Европе месторождение лития перешло под контроль России

Под контроль РФ перешло крупнейшее месторождение лития в районе села Шевченко - Пушилин

13:38 13.01.2025 (обновлено: 13:46 13.01.2025)
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Под контроль России перешло одно из самых крупных в Европе месторождение лития, расположенное в районе села Шевченко (ДНР). Об этом в эфире канала "Россия 24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации", — сказал он.
Пушилин напомнил, что ранее Владимир Зеленский практически открыто торговал украинскими недрами, предлагая разработку месторождений в обмен на военную помощь.
Шевченковское месторождение было открыто в 1982 году и является одним из крупнейших в Европе. Запасы лития в нем оцениваются в 13,8 миллиона тонн.
Литий - и его соединения применяют во многих отраслях промышленности. В частности, он используется в ядерной энергетике, электронике, металлургии, силикатной промышленности. В медицине соли лития используют в качестве психотропных препаратов для лечения депрессии, биполярных расстройств и т.п..
Армия России освободила село Шевченко 11 января. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.
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