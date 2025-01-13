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План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января
План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января - РИА Новости Крым, 13.01.2025
План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января
План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T16:34
2025-01-13T16:46
виталий савельев
александр куренков
новости
экология
происшествия
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России Александру Куренкову дал вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий ЧП.Для разработки и последующего сопровождения технологических операций в рамках реализации плана важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, добавили в правительстве.По итогам заседания было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба. Его задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Оперативный штаб возглавил Александр Куренков.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогуМишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливеВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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виталий савельев, александр куренков, новости, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января

План ликвидации последствий ЧП с танкерами "Волгонефть" представят до 15 января

16:34 13.01.2025 (обновлено: 16:46 13.01.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России Александру Куренкову дал вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий ЧП.

"Виталий Савельев поручил Александру Куренкову сформировать общий план мероприятий с учетом всех направлений, связанных с ликвидацией последствий ЧП на суше и море, откачкой мазута из танков и подъемом судов – это является первоочередной задачей, организацией взаимодействия с населением и волонтерами, а также оценкой экономических последствий для регионов… Проект плана должен быть представлен до 15 января 2025 года", – сообщает пресс-служба кабмина.

Для разработки и последующего сопровождения технологических операций в рамках реализации плана важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, добавили в правительстве.
По итогам заседания было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба. Его задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Оперативный штаб возглавил Александр Куренков.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Виталий СавельевАлександр КуренковНовостиЭкологияПроисшествияТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
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