https://crimea.ria.ru/20250113/plan-likvidatsii-razliva-mazuta-v-chernom-more-predstavyat-do-15-yanvarya-1143293695.html

План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января

План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января - РИА Новости Крым, 13.01.2025

План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января

План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T16:34

2025-01-13T16:34

2025-01-13T16:46

виталий савельев

александр куренков

новости

экология

происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России Александру Куренкову дал вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий ЧП.Для разработки и последующего сопровождения технологических операций в рамках реализации плана важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, добавили в правительстве.По итогам заседания было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба. Его задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Оперативный штаб возглавил Александр Куренков.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К севшему на мель танкеру "Волгонефть-239" проложили техническую дорогуМишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливеВ Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий савельев, александр куренков, новости, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море