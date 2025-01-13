План ликвидации разлива мазута в Черном море представят до 15 января
План ликвидации последствий ЧП с танкерами "Волгонефть" представят до 15 января
16:34 13.01.2025 (обновлено: 16:46 13.01.2025)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море должен быть представлен до 15 января. Соответствующее поручение главе МЧС России Александру Куренкову дал вице-премьер Виталий Савельев, возглавляющий правительственную комиссию для координации работ по ликвидации последствий ЧП.
"Виталий Савельев поручил Александру Куренкову сформировать общий план мероприятий с учетом всех направлений, связанных с ликвидацией последствий ЧП на суше и море, откачкой мазута из танков и подъемом судов – это является первоочередной задачей, организацией взаимодействия с населением и волонтерами, а также оценкой экономических последствий для регионов… Проект плана должен быть представлен до 15 января 2025 года", – сообщает пресс-служба кабмина.
Для разработки и последующего сопровождения технологических операций в рамках реализации плана важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, добавили в правительстве.
По итогам заседания было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба. Его задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Оперативный штаб возглавил Александр Куренков.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
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