Рейтинг@Mail.ru
Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250113/mishustin-sozdal-komissiyu-po-likvidatsii-chs-v-kerchenskom-prolive-1143283333.html
Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе
Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе
Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T11:29
2025-01-13T11:29
михаил мишустин
правительство россии
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
россия
черное море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143283216_0:168:3167:1949_1920x0_80_0_0_e5c027b37e0fd03f8139748161d294db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, сообщает Telegram-канал правительства России.В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, представители регионов."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова будет держать на личном контроле проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды, взятых как из Керченского пролива, так и из питьевых источников", - отметил Мишустин.Главе Минприроды Александру Козлову поручено в ближайшее время разработать и представить президенту предложения по устранению последствий с учетом предстоящего повышения температуры воды в Черном море. Министр транспорта Роман Старовойт будет курировать разработку планов подъема потерпевших крушение танкеров.Кроме того, Росприроднадзор организует комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. Он поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
россия
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143283216_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_2ca781d8caccc8c75a75ff1f910b1cf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, правительство россии, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, россия, черное море, новости
Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе

В правительстве РФ создали комиссию по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе

11:29 13.01.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами
Премьер-министр М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, сообщает Telegram-канал правительства России.
"Комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, представители регионов.
"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова будет держать на личном контроле проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды, взятых как из Керченского пролива, так и из питьевых источников", - отметил Мишустин.
Главе Минприроды Александру Козлову поручено в ближайшее время разработать и представить президенту предложения по устранению последствий с учетом предстоящего повышения температуры воды в Черном море. Министр транспорта Роман Старовойт будет курировать разработку планов подъема потерпевших крушение танкеров.
Кроме того, Росприроднадзор организует комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. Он поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птиц
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
 
Михаил МишустинПравительство РоссииРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовРазлив мазутаРоссияЧерное мореНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50"Германский сценарий" по Украине - Медведев оценил вариант
11:43Новый год в Крыму отметили почти 220 тысяч человек
11:29Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе
11:23В обход санкций - идут ли в Крым в иностранные инвесторы
11:13Есть ли случаи заражения метапневмовирусом в Крыму
11:08В Севастополе за сутки вывезли почти 6 тонн грунта с мазутом
11:02Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута
10:47В Крыму масштабные отключения света
10:42Аксенов поручил ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму за сутки
10:35Еще 36 тонн загрязненного мазутом песка вывезли с берегов Крыма
10:33ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани
10:26Центр Симферополя останется без воды – адреса
10:04Рост инвестиций в российский туризм - сколько денег вложили в отрасль
09:53Что происходит на перевалах в Крыму
09:33Житель Херсонщины пойдет под суд за ложное сообщение о теракте
09:20В страшном ДТП на Кубани погибли подросток и двое мужчин
08:49В Крыму без света остались 12 сел
08:36На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистов
08:16"Елковорот" в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу
07:44Открытое горение на промпредприятии в Энгельсе ликвидировано
Лента новостейМолния