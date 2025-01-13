https://crimea.ria.ru/20250113/mishustin-sozdal-komissiyu-po-likvidatsii-chs-v-kerchenskom-prolive-1143283333.html

Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе

Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Мишустин создал комиссию по ликвидации ЧС в Керченском проливе

Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T11:29

2025-01-13T11:29

2025-01-13T11:29

михаил мишустин

правительство россии

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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россия

черное море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для координации работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, сообщает Telegram-канал правительства России.В состав комиссии также вошли глава Минприроды Александр Козлов, глава Минтранса Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств, представители регионов."Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова будет держать на личном контроле проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды, взятых как из Керченского пролива, так и из питьевых источников", - отметил Мишустин.Главе Минприроды Александру Козлову поручено в ближайшее время разработать и представить президенту предложения по устранению последствий с учетом предстоящего повышения температуры воды в Черном море. Министр транспорта Роман Старовойт будет курировать разработку планов подъема потерпевших крушение танкеров.Кроме того, Росприроднадзор организует комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг отметил, что на сегодняшний день всего того, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно. Он поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазутаУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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