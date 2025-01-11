https://crimea.ria.ru/20250111/ustritsy-i-midii-v-chernom-more-chto-budet-s-urozhaem-posle-vybrosa-mazuta-1143242712.html

Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T07:41

2025-01-11T07:41

2025-01-11T07:41

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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики."Разлившиеся нефтепродукты будут распространяться по акватории Черного моря в направлении существующих течений. Пока данная проблема еще не коснулась мидийных хозяйств. Ведется постоянный мониторинг за их состоянием", - цитирует пресс-служба слова главы крымского минсельхоза Дениса Кратюка.По информации министерства, в Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, в которых с января по сентябрь прошлого года было выращено 1035 тонн аквакультуры, мидий - 893 тонны, устриц - 142 тонны. Моллюсков выращивают в Ялте, Судаке, Евпатории, в Сакском и Черноморском района, а также в акватории озера Донузлав.Владелец устричных ферм на Донузлаве Максим Катаев уверен, что мазут с танкеров не попадет в озеро и не повредит устрицам, которые там растут.В свою очередь гендиректор мидийно-устричного предприятия в Судаке Андрей Керш отметил, что пока рано говорить о масштабах возможного ущерба."На следующей неделе мы сдадим урожай на анализы, мы это делаем каждый год, и будем ждать результата. Точнее смогу сказать, когда будут получены данные из лаборатории. Очень надеемся, что все будет хорошо", - сказал он РИА Новости Крым, не исключив, что какой-то процент урожая окажется непригодным.Мидии справляются с нефтепродуктамиПо имеющейся информации, восточная и южная части Крыма в результате выброса нефтепродуктов с танкеров пострадали сильнее, чем западное побережье. А это значит, что устричные плантации, расположенные в западных районах полуострова, если и пострадают, то в наименьшей степени, считает старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей", кандидат биологических наук Олег Миронов.Миронов напомнил, что мидии – это моллюски-фильтраторы, они пропускают через себя большие объемы морской воды, задерживая пищевые частицы."Для мидий опасно загрязнение, которое растворилось в морской воде. Топочный мазут марки М-100, который попал в Черное море в результате крушения танкеров, достаточно тяжелый, вязкий. И пока температура воды еще не достигла, +20-25 градусов, большой опасности для организмов, фильтрующих воду, не будет, мазут не сможет попасть внутрь моллюсков", - объяснил он.По словам ученого, сейчас главная задача – это поскорее собрать как можно больше нефтепродуктов: "Плавучесть мазута около единицы, соответственно, в процессе волновой активности он будет постоянно мигрировать со дна по поверхность воды".Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицСпасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыИз-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно

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2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, новости, денис кратюк, минсельхоз крыма, инбюм