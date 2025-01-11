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Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T07:41
2025-01-11T07:41
2025-01-11T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики."Разлившиеся нефтепродукты будут распространяться по акватории Черного моря в направлении существующих течений. Пока данная проблема еще не коснулась мидийных хозяйств. Ведется постоянный мониторинг за их состоянием", - цитирует пресс-служба слова главы крымского минсельхоза Дениса Кратюка.По информации министерства, в Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, в которых с января по сентябрь прошлого года было выращено 1035 тонн аквакультуры, мидий - 893 тонны, устриц - 142 тонны. Моллюсков выращивают в Ялте, Судаке, Евпатории, в Сакском и Черноморском района, а также в акватории озера Донузлав.Владелец устричных ферм на Донузлаве Максим Катаев уверен, что мазут с танкеров не попадет в озеро и не повредит устрицам, которые там растут.В свою очередь гендиректор мидийно-устричного предприятия в Судаке Андрей Керш отметил, что пока рано говорить о масштабах возможного ущерба."На следующей неделе мы сдадим урожай на анализы, мы это делаем каждый год, и будем ждать результата. Точнее смогу сказать, когда будут получены данные из лаборатории. Очень надеемся, что все будет хорошо", - сказал он РИА Новости Крым, не исключив, что какой-то процент урожая окажется непригодным.Мидии справляются с нефтепродуктамиПо имеющейся информации, восточная и южная части Крыма в результате выброса нефтепродуктов с танкеров пострадали сильнее, чем западное побережье. А это значит, что устричные плантации, расположенные в западных районах полуострова, если и пострадают, то в наименьшей степени, считает старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей", кандидат биологических наук Олег Миронов.Миронов напомнил, что мидии – это моллюски-фильтраторы, они пропускают через себя большие объемы морской воды, задерживая пищевые частицы."Для мидий опасно загрязнение, которое растворилось в морской воде. Топочный мазут марки М-100, который попал в Черное море в результате крушения танкеров, достаточно тяжелый, вязкий. И пока температура воды еще не достигла, +20-25 градусов, большой опасности для организмов, фильтрующих воду, не будет, мазут не сможет попасть внутрь моллюсков", - объяснил он.По словам ученого, сейчас главная задача – это поскорее собрать как можно больше нефтепродуктов: "Плавучесть мазута около единицы, соответственно, в процессе волновой активности он будет постоянно мигрировать со дна по поверхность воды".Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Уколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицСпасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыИз-за утечки из танкера на Тамани образовалось большое нефтяное пятно
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Ирина Мезенцева
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, экология, новости, денис кратюк, минсельхоз крыма, инбюм
Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
Мидии могут очищать морскую воду от нефтяных углеводородов – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым.
В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, и в настоящее время они не пострадали из-за выброса нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.
"Разлившиеся нефтепродукты будут распространяться по акватории Черного моря в направлении существующих течений. Пока данная проблема еще не коснулась мидийных хозяйств. Ведется постоянный мониторинг за их состоянием", - цитирует пресс-служба слова главы крымского минсельхоза Дениса Кратюка.
По информации министерства, в Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств, в которых с января по сентябрь прошлого года было выращено 1035 тонн аквакультуры, мидий - 893 тонны, устриц - 142 тонны. Моллюсков выращивают в Ялте, Судаке, Евпатории, в Сакском и Черноморском района, а также в акватории озера Донузлав.
Владелец устричных ферм на Донузлаве Максим Катаев уверен, что мазут с танкеров не попадет в озеро и не повредит устрицам, которые там растут.
"Мы находимся в бухте, в самой ее глубине. Порядка 10 километров нужно пройти по озеру, мы в самом конце бухты, за фарватером, нас это никак не коснется", - сказал он РИА Новости Крым.
В свою очередь гендиректор мидийно-устричного предприятия в Судаке Андрей Керш отметил, что пока рано говорить о масштабах возможного ущерба.
"На следующей неделе мы сдадим урожай на анализы, мы это делаем каждый год, и будем ждать результата. Точнее смогу сказать, когда будут получены данные из лаборатории. Очень надеемся, что все будет хорошо", - сказал он РИА Новости Крым, не исключив, что какой-то процент урожая окажется непригодным.
Мидии справляются с нефтепродуктами
По имеющейся информации, восточная и южная части Крыма в результате выброса нефтепродуктов с танкеров пострадали сильнее, чем западное побережье. А это значит, что устричные плантации, расположенные в западных районах полуострова, если и пострадают, то в наименьшей степени, считает старший научный сотрудник лаборатории хемоэкологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей", кандидат биологических наук Олег Миронов.
"Мидии достаточно хорошо могут воспринимать высокие концентрации нефтяных углеводородов, потому что у них есть внутри окисляющая микрофлора. Пропуская загрязнители через свой организм, они их преобразуют и очищают воду. В свое время даже применялся специальный метод очистки нефтесодержащих вод с использованием этих моллюсков", - сказал ученый РИА Новости Крым, отметив, что в данном случае речь не о тех моллюсках, которые будут использоваться для питания.
Миронов напомнил, что мидии – это моллюски-фильтраторы, они пропускают через себя большие объемы морской воды, задерживая пищевые частицы.
"Для мидий опасно загрязнение, которое растворилось в морской воде. Топочный мазут марки М-100, который попал в Черное море в результате крушения танкеров, достаточно тяжелый, вязкий. И пока температура воды еще не достигла, +20-25 градусов, большой опасности для организмов, фильтрующих воду, не будет, мазут не сможет попасть внутрь моллюсков", - объяснил он.
По словам ученого, сейчас главная задача – это поскорее собрать как можно больше нефтепродуктов: "Плавучесть мазута около единицы, соответственно, в процессе волновой активности он будет постоянно мигрировать со дна по поверхность воды".
"Конечно, устричные мидийные хозяйства в какой-то степени сейчас могут пострадать, но все же ситуация, полагаю, не будет критичной и со временем все восстановится", - заключил собеседник агентства.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута
с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря
, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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