https://crimea.ria.ru/20250109/spasenie-ptits-ot-mazuta-v-kerchi-kak-rabotayut-volontery-1143188077.html

Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры

Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры - РИА Новости Крым, 09.01.2025

Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры

В Крыму волонтеров обучают спасению птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.01.2025

2025-01-09T14:24

2025-01-09T14:24

2025-01-09T14:24

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

птицы

волонтеры

керчь

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму волонтеров обучают спасению птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.По его словам, оперативный волонтерский штаб в Керчи был организован 21 декабря и с этого момента работает круглосуточно. Помощь птицам объединила волонтеров со всего Крыма и из разных городов России."Следующий пункт - Феодосия, в данный момент мы координируемся с группами специалистов, волонтеров, специальных служб, принимаем птиц, отмываем. За вчерашний день находилось только 60 птиц, 20 из которых отправили в сафари-парк "Тайган", сегодня будем продолжать отправку", - сказал Горшков.К работе подключаются и местные жители, добавил он, отметив, что процесс работы длительный, и поэтому люди нужны всегда.Горшков отмечает, что обучиться всему можно за короткий период, а стать волонтером может каждый."Мы организовали открытый Telegram-канал, в котором позволяем людям самоорганизовываться, это такое оперативное решение, чтобы не замыкать общение на координаторах", - рассказал волонтер.В специальной группе люди узнают актуальную информацию, звонят по телефонам ЕДДС, а также договариваются о встречах с волонтерами. Многие, по его словам, готовы лично приезжать и заниматься птицами. Однако при этом существуют возрастные ограничения, предупредил Горшков."Очень важно, что это обязательно 18+, люди должны подписывать согласие о том, что это работа с отходами третьего класса, обязательно полная комплектация должна быть, менять перчатки постоянно надо", - сказал он.Безопасность при работе с птицамиПосле того, как птицу отмоют, ее помещают под стационарное наблюдение."Птицу должен осмотреть орнитолог, ветеринар, для проведения медицинских процедур, ведется личная карта, потому что каждая птица нумеруется, записывается, ведется ее история – когда она ела, когда принимала какие лекарства для того, чтобы потом при передаче в другие места дальнейшей их реабилитации сотрудники могли продолжить лечение и наблюдение за птицей", - пояснил Горшков.Специалист подчеркнул, что в случае, если человек обнаружил птицу, нельзя самостоятельно заниматься ее отмывкой."Надо позвонить в ЕДДС, по каждому городу в администрации опубликованы контактные данные, ссылки с информацией о том, где организовываются помывочные пункты. Человек, имея средства индивидуальной защиты и коробку, может только взять птицу и привезти в пункт помывки", - указал Горшков.Либо можно сообщить специалистам, которые найдут возможность эту птицу забрать, добавил он.Птиц можно мыть только в специальных местах, с системой очистных сооружений, чтобы использованную воду потом можно было вывезти на полигоны для утилизации, пояснил он."Плюс личная безопасность. Птица может клюнуть, поранить. Птица, если ее мыть в теплой воде, будет поглощать вредные пары. Поэтому это надо делать в специализированном месте. И люди, которые этим занимаются, тоже должны быть обучены, чтобы не навредить птице и себе", – отмечает Горшков.Также стоит учитывать то, что птица может быть больной и являться переносчиком каких-либо заболеваний, отметил он."Ветеринар должен сделать заключение, проверить ее состояние. Волонтер не может этого сделать, он может только технически помочь", - сказал Горшков.По его словам, даже если вовремя обнаружить птицу и отмыть ее, это не является гарантией того, что в последующем она выживет."Это не гарантия. Потому что птица получает повреждения дыхательных органов, пищеварения, это в первую очередь химическое отравление. А даже если птица отмытая, сделаны все мероприятия, хорошо выглядит – она все равно может погибнуть. Какая-то часть все равно умирает", - отметил Горшков.Однако, по его словам, орнитологи сообщили, что никакой угрозы для популяции птиц нет."И орнитологи, и люди, которые их спасают, понимают, что даже какая-то часть из этих спасенных птиц – это уже хорошо. Их нужно заводить в некую систему, которая будет позволять повышать шансы на выживание, а потом их отпускать в естественную среду, во внутренние водоемы", - отметил Горшков.Чем можно помочь волонтерамПо словам координатора волонтерского штаба, любая помощь не будет лишней."Расходники – это всегда полезная вещь. Это те же коробки, их можно доставлять из магазинов или ПВЗ. Это будет большая помощь ребятам", - сказал он.Также специалист призвал доверять проверенной информации."Нужно искать информацию, которая публикуется по линии администраций, потому что бывают провокации. Нужно смотреть за безопасностью, проверять, к кому едете, выяснять, где организованы настоящие помывочные пункты, помогать с дежурствами", - отметил Горшков.За две недели волонтеры помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти, сообщал ранее мэр Керчи Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20250106/v-kerchi-spasayut-ptits-ot-mazuta-volontery-iz-raznykh-gorodov-rossii-1143132652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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