https://crimea.ria.ru/20250109/spasenie-ptits-ot-mazuta-v-kerchi-kak-rabotayut-volontery-1143188077.html
Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры - РИА Новости Крым, 09.01.2025
Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтеры
В Крыму волонтеров обучают спасению птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.01.2025
2025-01-09T14:24
2025-01-09T14:24
2025-01-09T14:24
радио "спутник в крыму"
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
птицы
волонтеры
керчь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым. В Крыму волонтеров обучают спасению птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.По его словам, оперативный волонтерский штаб в Керчи был организован 21 декабря и с этого момента работает круглосуточно. Помощь птицам объединила волонтеров со всего Крыма и из разных городов России."Следующий пункт - Феодосия, в данный момент мы координируемся с группами специалистов, волонтеров, специальных служб, принимаем птиц, отмываем. За вчерашний день находилось только 60 птиц, 20 из которых отправили в сафари-парк "Тайган", сегодня будем продолжать отправку", - сказал Горшков.К работе подключаются и местные жители, добавил он, отметив, что процесс работы длительный, и поэтому люди нужны всегда.Горшков отмечает, что обучиться всему можно за короткий период, а стать волонтером может каждый."Мы организовали открытый Telegram-канал, в котором позволяем людям самоорганизовываться, это такое оперативное решение, чтобы не замыкать общение на координаторах", - рассказал волонтер.В специальной группе люди узнают актуальную информацию, звонят по телефонам ЕДДС, а также договариваются о встречах с волонтерами. Многие, по его словам, готовы лично приезжать и заниматься птицами. Однако при этом существуют возрастные ограничения, предупредил Горшков."Очень важно, что это обязательно 18+, люди должны подписывать согласие о том, что это работа с отходами третьего класса, обязательно полная комплектация должна быть, менять перчатки постоянно надо", - сказал он.Безопасность при работе с птицамиПосле того, как птицу отмоют, ее помещают под стационарное наблюдение."Птицу должен осмотреть орнитолог, ветеринар, для проведения медицинских процедур, ведется личная карта, потому что каждая птица нумеруется, записывается, ведется ее история – когда она ела, когда принимала какие лекарства для того, чтобы потом при передаче в другие места дальнейшей их реабилитации сотрудники могли продолжить лечение и наблюдение за птицей", - пояснил Горшков.Специалист подчеркнул, что в случае, если человек обнаружил птицу, нельзя самостоятельно заниматься ее отмывкой."Надо позвонить в ЕДДС, по каждому городу в администрации опубликованы контактные данные, ссылки с информацией о том, где организовываются помывочные пункты. Человек, имея средства индивидуальной защиты и коробку, может только взять птицу и привезти в пункт помывки", - указал Горшков.Либо можно сообщить специалистам, которые найдут возможность эту птицу забрать, добавил он.Птиц можно мыть только в специальных местах, с системой очистных сооружений, чтобы использованную воду потом можно было вывезти на полигоны для утилизации, пояснил он."Плюс личная безопасность. Птица может клюнуть, поранить. Птица, если ее мыть в теплой воде, будет поглощать вредные пары. Поэтому это надо делать в специализированном месте. И люди, которые этим занимаются, тоже должны быть обучены, чтобы не навредить птице и себе", – отмечает Горшков.Также стоит учитывать то, что птица может быть больной и являться переносчиком каких-либо заболеваний, отметил он."Ветеринар должен сделать заключение, проверить ее состояние. Волонтер не может этого сделать, он может только технически помочь", - сказал Горшков.По его словам, даже если вовремя обнаружить птицу и отмыть ее, это не является гарантией того, что в последующем она выживет."Это не гарантия. Потому что птица получает повреждения дыхательных органов, пищеварения, это в первую очередь химическое отравление. А даже если птица отмытая, сделаны все мероприятия, хорошо выглядит – она все равно может погибнуть. Какая-то часть все равно умирает", - отметил Горшков.Однако, по его словам, орнитологи сообщили, что никакой угрозы для популяции птиц нет."И орнитологи, и люди, которые их спасают, понимают, что даже какая-то часть из этих спасенных птиц – это уже хорошо. Их нужно заводить в некую систему, которая будет позволять повышать шансы на выживание, а потом их отпускать в естественную среду, во внутренние водоемы", - отметил Горшков.Чем можно помочь волонтерамПо словам координатора волонтерского штаба, любая помощь не будет лишней."Расходники – это всегда полезная вещь. Это те же коробки, их можно доставлять из магазинов или ПВЗ. Это будет большая помощь ребятам", - сказал он.Также специалист призвал доверять проверенной информации."Нужно искать информацию, которая публикуется по линии администраций, потому что бывают провокации. Нужно смотреть за безопасностью, проверять, к кому едете, выяснять, где организованы настоящие помывочные пункты, помогать с дежурствами", - отметил Горшков.За две недели волонтеры помогли почти 300 птицам, порядка 70% из них удалось спасти, сообщал ранее мэр Керчи Олег Каторгин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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РИА Новости Крым
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, птицы, волонтеры, керчь, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости Крым
. В Крыму волонтеров обучают спасению птиц, пострадавших от разлива мазута в Черном море, специалисты работают в круглосуточном режиме. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил координатор волонтерского штаба "Крым" Алексей Горшков.
По его словам, оперативный волонтерский штаб в Керчи был организован 21 декабря и с этого момента работает круглосуточно. Помощь птицам объединила волонтеров со всего Крыма и из разных городов России.
"Следующий пункт - Феодосия, в данный момент мы координируемся с группами специалистов, волонтеров, специальных служб, принимаем птиц, отмываем. За вчерашний день находилось только 60 птиц, 20 из которых отправили в сафари-парк "Тайган"
, сегодня будем продолжать отправку", - сказал Горшков.
К работе подключаются и местные жители, добавил он, отметив, что процесс работы длительный, и поэтому люди нужны всегда.
"Нужны люди, специалисты и обычные волонтеры, которые понимают и соблюдают все техники безопасности, правила передачи птиц, могут сопровождать их, чтобы минимизировать потери. Работаем в оперативном режиме со всеми службами, администрацией", - пояснил он.
Горшков отмечает, что обучиться всему можно за короткий период, а стать волонтером может каждый.
"Мы организовали открытый Telegram-канал, в котором позволяем людям самоорганизовываться, это такое оперативное решение, чтобы не замыкать общение на координаторах", - рассказал волонтер.
В специальной группе люди узнают актуальную информацию, звонят по телефонам ЕДДС, а также договариваются о встречах с волонтерами. Многие, по его словам, готовы лично приезжать и заниматься птицами. Однако при этом существуют возрастные ограничения, предупредил Горшков.
"Очень важно, что это обязательно 18+, люди должны подписывать согласие о том, что это работа с отходами третьего класса, обязательно полная комплектация должна быть, менять перчатки постоянно надо", - сказал он.
Безопасность при работе с птицами
После того, как птицу отмоют, ее помещают под стационарное наблюдение.
"Птицу должен осмотреть орнитолог, ветеринар, для проведения медицинских процедур, ведется личная карта, потому что каждая птица нумеруется, записывается, ведется ее история – когда она ела, когда принимала какие лекарства для того, чтобы потом при передаче в другие места дальнейшей их реабилитации сотрудники могли продолжить лечение и наблюдение за птицей", - пояснил Горшков.
Специалист подчеркнул, что в случае, если человек обнаружил птицу, нельзя самостоятельно заниматься ее отмывкой.
"Надо позвонить в ЕДДС, по каждому городу в администрации опубликованы контактные данные, ссылки с информацией о том, где организовываются помывочные пункты. Человек, имея средства индивидуальной защиты и коробку, может только взять птицу и привезти в пункт помывки", - указал Горшков.
Либо можно сообщить специалистам, которые найдут возможность эту птицу забрать, добавил он.
"Ни в коем случае нельзя мыть птицу дома, и чтобы эта жидкость мазутная уходила в систему, потому что забьется канализация – это испортит состояние системы. И это просто небезопасно", - говорит Горшков.
Птиц можно мыть только в специальных местах, с системой очистных сооружений, чтобы использованную воду потом можно было вывезти на полигоны для утилизации, пояснил он.
"Плюс личная безопасность. Птица может клюнуть, поранить. Птица, если ее мыть в теплой воде, будет поглощать вредные пары. Поэтому это надо делать в специализированном месте. И люди, которые этим занимаются, тоже должны быть обучены, чтобы не навредить птице и себе", – отмечает Горшков.
Также стоит учитывать то, что птица может быть больной и являться переносчиком каких-либо заболеваний, отметил он.
"Ветеринар должен сделать заключение, проверить ее состояние. Волонтер не может этого сделать, он может только технически помочь", - сказал Горшков.
По его словам, даже если вовремя обнаружить птицу и отмыть ее, это не является гарантией того, что в последующем она выживет.
"Это не гарантия. Потому что птица получает повреждения дыхательных органов, пищеварения, это в первую очередь химическое отравление. А даже если птица отмытая, сделаны все мероприятия, хорошо выглядит – она все равно может погибнуть. Какая-то часть все равно умирает", - отметил Горшков.
Однако, по его словам, орнитологи сообщили, что никакой угрозы для популяции птиц нет.
"И орнитологи, и люди, которые их спасают, понимают, что даже какая-то часть из этих спасенных птиц – это уже хорошо. Их нужно заводить в некую систему, которая будет позволять повышать шансы на выживание, а потом их отпускать в естественную среду, во внутренние водоемы", - отметил Горшков.
Чем можно помочь волонтерам
По словам координатора волонтерского штаба, любая помощь не будет лишней.
"Расходники – это всегда полезная вещь. Это те же коробки, их можно доставлять из магазинов или ПВЗ. Это будет большая помощь ребятам", - сказал он.
Также специалист призвал доверять проверенной информации.
"Нужно искать информацию, которая публикуется по линии администраций, потому что бывают провокации. Нужно смотреть за безопасностью, проверять, к кому едете, выяснять, где организованы настоящие помывочные пункты, помогать с дежурствами", - отметил Горшков.
За две недели волонтеры помогли почти 300 птицам
, порядка 70% из них удалось спасти, сообщал ранее мэр Керчи Олег Каторгин.
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