https://crimea.ria.ru/20250111/ogranicheniya-na-polety-v-trekh-aeroportakh-snyali-1143245164.html

Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли

Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли

В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T09:13

2025-01-11T09:13

2025-01-11T09:14

росавиация

казань

нижнекамск

ульяновская область

ульяновск

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.Ограничения ввели в субботу в 8:00 в целях безопасности полетов гражданских самолетов.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казань

нижнекамск

ульяновская область

ульяновск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, казань, нижнекамск, ульяновская область, ульяновск, аэропорт, авиация, новости, безопасность