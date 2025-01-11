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Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли
Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли
В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T09:13
2025-01-11T09:13
2025-01-11T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.Ограничения ввели в субботу в 8:00 в целях безопасности полетов гражданских самолетов.Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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росавиация, казань, нижнекамск, ульяновская область, ульяновск, аэропорт, авиация, новости, безопасность
Ограничения на полеты в трех аэропортах сняли
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли ограничения на полеты
09:13 11.01.2025 (обновлено: 09:14 11.01.2025)