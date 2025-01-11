https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-ot-mazuta-ochistili-okolo-150-kilometrov-poberezhya-1143245769.html

В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья

В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья

В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T10:10

2025-01-11T10:10

2025-01-11T12:14

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.Акваторию и побережье Черного моря от Ялты до Феодосии и от Сакского района до Евпатории обследовали два вертолета Ми-8 МЧС России и десять судов.По информации крымского главка МЧС России, в работе участвуют 93 межведомственные мониторинговые группы. Территория, в том числе, обследуется и повторно.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта.На Кубани за минувшие сутки обнаружены единичные незначительные выбросы мазута от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка. Мониторинговые группы обследуют 220 километров берега, вывезены 155 274 тонны загрязненного мазутом песка и грунта.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.В субботу режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаМазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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