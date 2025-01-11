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В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья
В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья
В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T10:10
2025-01-11T10:10
2025-01-11T12:14
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гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.Акваторию и побережье Черного моря от Ялты до Феодосии и от Сакского района до Евпатории обследовали два вертолета Ми-8 МЧС России и десять судов.По информации крымского главка МЧС России, в работе участвуют 93 межведомственные мониторинговые группы. Территория, в том числе, обследуется и повторно.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта.На Кубани за минувшие сутки обнаружены единичные незначительные выбросы мазута от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка. Мониторинговые группы обследуют 220 километров берега, вывезены 155 274 тонны загрязненного мазутом песка и грунта.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи.В субботу режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Устрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазутаМазут на пляжах Севастополя - как идут работы по очистке берегаПревратить в экоуголь: ученые предложили вариант утилизации мазута
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крым, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, экология, черное море, новости крыма
В Крыму от мазута очистили около 150 километров побережья
В Крыму собрали свыше 342 тонн загрязненного мазутом песка и грунта за сутки – МЧС
10:10 11.01.2025 (обновлено: 12:14 11.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Крыму за сутки обследованы 548 километров берега от Керчи до Черноморского района. Очищены свыше 146 километров берега, собраны свыше 342 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены более 345 тонн", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Акваторию и побережье Черного моря от Ялты до Феодосии и от Сакского района до Евпатории обследовали два вертолета Ми-8 МЧС России и десять судов.
По информации крымского главка МЧС России, в работе участвуют 93 межведомственные мониторинговые группы. Территория, в том числе, обследуется и повторно.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка, вывезены свыше 148 тонн замазученного песка и грунта.
На Кубани за минувшие сутки обнаружены единичные незначительные выбросы мазута от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка. Мониторинговые группы обследуют 220 километров берега, вывезены 155 274 тонны загрязненного мазутом песка и грунта.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239"
, которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно
площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
В Крыму в этот же день обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
на побережье протяженностью 14,38 километров. С загрязнением борются 500 человек и 100 единиц техники, для мониторинга прибрежной зоны и акватории Черного моря задействованы 10 морских судов и два вертолета. В Севастополе единичные загрязнения нашли в бухте Ласпи
.
В субботу режим угрозы ЧС
ввели в Черноморском районе.
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